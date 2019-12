Der ehemalige Kombinierer Harald Lemmerer feierte in Östersund sein Weltcup-Debüt im Biathlon. Ziel des Steirers: ein Fixplatz im ÖSV-Team.

Harald Lemmerer © GEPA pictures

Das erste Einzel-Rennen der Biathleten in der neuen Saison lief aus rot-weiß-roter Sicht in Östersund noch nicht nach Wunsch. Zwar schaffte es Julian Eberhard im Sprintbewerb mit 33,8 Sekunden Rückstand auf Sieger Johannes Thingnes Bö als Neunter in die Top zehn, doch fanden sich die übrigen ÖSV-Athleten bei schwierigen Bedingungen nur im geschlagenen Feld wieder.