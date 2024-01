Nicht einmal drei Stunden hat es gedauert, ehe mehr als 80 Athletinnen und Athleten in Salzburg für die olympischen Jugendspiele (YOG) vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) eingekleidet wurden. „Gangwon wir kommen“, ließen die Nachwuchs-Athleten lautstark wissen. In der südkoreanischen Millionenregion ist Österreich in den Sportarten Biathlon, Bob, Curling, Eishockey, Eisschnelllauf, Langlauf, Nordische Kombination, Rodeln, Skeleton, Skicross, Skispringen, Snowboardcross und Snowboard Freestyle vertreten. „Wenn man sieht, mit welcher Freude die Athleten auspacken, anprobieren und wieder einpacken, freut man sich automatisch mit“, sagt ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel.