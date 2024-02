Immer größer, immer teurer – der Super Bowl ist in den USA Jahr für Jahr das Sportevent Nummer eins, ein Feiertag, sozusagen. Und auch in diesem Jahr besticht das Endspiel der NFL in Las Vegas wieder mit Rekorden und unglaublichen Zahlen. So geht es im Duell der Kansas City Chiefs mit den San Francisco 49ers statistisch etwa für jeden vierten US-Amerikaner um bares Geld. Einer Branchenumfrage zufolge dürften 68 Millionen Erwachsene in den Staaten auf das Finale wetten, was einen Gesamtwert von umgerechnet 21,5 Milliarden Euro entspricht – eine Steigerung von 35 Prozent zum Vorjahr und somit absoluter Rekord.

Der Kreativität sind diesbezüglich keine Grenzen gesetzt, bieten US-amerikanische Wettanbieter seit Jahrzehnten die unterschiedlichsten Möglichkeiten für Football-Fans an. Schon fast Kultstatus genießt dabei die Wette auf den Ausgang des Münzwurfs vor dem Spielbeginn, spezieller sind dann schon die möglichen Ausgänge in Sachen Siegesdusche. Traditionell wird der erfolgreiche Cheftrainer nach dem Endspiel mit Gatorade, einem farbigem Sportgetränk, übergossen. Tippt man diesbezüglich auf die richtige Farbe der verschütteten Flüssigkeit, winkt ein satter Gewinn.

Doch nicht nur der Sport spielt bei den Wettanbietern eine große Rolle, sondern auch die musikalischen Stars des Abends. So gibt es etwa die Möglichkeit, auf die Dauer der Nationalhymne zu wetten, vorgetragen von Country-Legende Reba McEntire. Noch mehr Auswahlmöglichkeiten gibt es rund um Superstar Taylor Swift, Freundin von Chiefs-Spieler und Star-Tight-End Travis Kelce. Am beliebtesten scheint dabei die Wette zu sein, ob bei der 34-Jährigen bald eine Namensgebung ansteht. Die Quote für einen Heiratsantrag liegt nämlich bei 1:7. Bereits seit Wochen ist ein möglicher Antrag in den US- Medien ein beliebtes Gesprächsthema.