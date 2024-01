24 Jahre! So lange war Bill Belichick Trainer des American-Football-Teams New England Patriots. Nun ist die Zeit des 71-Jährigen beim Team aus Massachusetts zu Ende. „Ich bin dankbar, dass ich 24 Jahre lang hier Trainer sein konnte. Wir haben mehr erreicht, als ich mir jemals vorstellen konnte. Ich bin stolz darauf, einige der besten Spieler der Geschichte trainiert zu haben“, sagte Belichick.

Neun Mal stand Belichick mit den Patriots im Super Bowl, sechs Mal hat er den Titel mit seinem Team als Head Coach auch gewonnen. Zwei mal holte er zudem den Super-Bowl-Titel als Assistenztrainer mit den New York Giants. Damit ist er der erfolgreichste Trainer. Gemeinsam mit Quarterback Tom Brady prägte er eine Ära, die in die Geschichte eingegangen ist. Nach dem Abgang Bradys zu Tampa Bay im Jahr 2020 ist es für die Patriots aber nicht mehr so richtig gelaufen, die Bilanz von 4:13-Siegen in der aktuellen Saison ist die schlechteste in Belichicks 24-jähriger Patriots-Ära und die schlechteste der Patriots seit 1992.

Mehrere Vereine sollen bereits Interesse an Belichick bekundet haben. Und auch der Trainer selbst ist noch nicht amtsmüde. „Ich freue mich sehr auf die Zukunft“, sagt er. Mit 333 Siegen liegt er nur knapp hinter Rekordhalter Dan Shula (347). Diese Bestmarke will sich der legendäre Coach nun wohl auch noch sichern.

Das Aus von Belichick bei den Patriots war nach dem Ende von Pete Carroll bei den Seattle Seahawks das Ende einer weiteren Ära binnen weniger Tage. Carroll war 14 Jahre lang Trainer der Seahawks und gewann 2014 mit dem Team erstmals den Super Bowl. Der 72-Jährige soll als Berater weiterhin beim Klub bleiben.