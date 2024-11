Sportlich lief es für Diego Schwartzman in den vergangenen Monaten nicht mehr nach Wunsch. In der Weltrangliste ist die ehemalige Nummer acht auf Position 366 abgerutscht, kommenden Februar wird der Argentinier bei seinem Heimturnier in Buenos Aires seine Karriere beenden. Aber auch im Privatleben musste der 32-Jährige nun einen Tiefschlag hinnehmen, wurde er doch in seiner Heimat ausgeraubt.

So wurde das Auto des Südamerikaners aufgebrochen, während er gerade eine Trainingseinheit absolviert hatte. Auf X postete Schwartzman ein Foto des Tatorts und schrieb dazu: „Und sehen Sie, wie sehr ich Argentinien liebe. Aber nichts ist frustrierender, als ausgeraubt zu werden.“