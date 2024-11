Für alles gibt es ein erstes Mal – und so gibt nun Goran Ivanisevic sein Debüt als Trainer auf der WTA-Tour. Im Frühjahr hatte Novak Djokovic die Trennung von dem Kroaten bekannt gegeben, der auch schon seinen Landsmann Marin Cilic 2014 zum US-Open-Titel geführt hatte. Nun heuerte der Wimbledonsieger 2001 bei Elena Rybakina an.

Die gebürtige Russin, die für Kasachstan aufschlägt, konnte in dieser Saison drei Titel erobern, musste jedoch mehrere längere Pausen einlegen und trennte sich vor den US Open von ihrem Langzeitcoach Stefan Vukov. Seit Flushing Meadows hat die 25-Jährige kein Match mehr bestritten und kehrt nun am Samstag rechtzeitig zum Start der WTA Finals in Riad auf die Bühne zurück.

Goran Ivanisevic © IMAGO / Armin Durgut/pixsell

Dort trifft Rybakina (WTA 5) in der Gruppenphase auf die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka, die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 4) und die Chinesin Zheng Qinwen (WTA 7). In der zweiten Gruppe bekommt es die Polin Iga Swiatek (WTA 2) mit den Amerikanerinnen Coco Gauff (WTA 3) und Jessica Pegula (WTA 6) sowie mit der Tschechin Barbora Krejcikova (WTA 13) zu tun.