Bei seinem ersten Spiel seit Bekanntwerden seines Karriereendes Ende dieses Jahres hat Rafael Nadal im Halbfinale des Six Kings Slam in Saudi-Arabien gegen Carlos Alcaraz verloren. Im Duell der beiden Spanier setzte sich der 21-jährige Alcaraz gegen den 17 Jahre älteren Nadal mit 6:3, 6:3 durch.

Im Finale trifft Alcaraz auf den Italiener Jannik Sinner, der zuvor gegen Olympiasieger Novak Djokovic 6:2, 6:7, 6:4 gewonnen hatte. Im Spiel um Platz drei kommt es am Samstag somit zum Duell zwischen Djokovic und Nadal. „Novak vor mir zu haben, ist eine nostalgische Sache. Wir haben schon oft gegeneinander gespielt, also wird es Spaß machen, in diesem Match wieder gegeneinander anzutreten“, sagte Nadal.

Die Stars der Branche sollen für ihre Teilnahme am Six Kings Cup eine kolportierte Antrittsgage von 1,5 Millionen US-Dollar erhalten haben. Die Siegerprämie wird auf 6 Mio. US-Dollar beziffert, womit der Scheck fast doppelt so hoch ist wie bei einem Grand-Slam-Turnier. Um einen offiziellen Titel oder um Weltranglistenpunkte geht es nicht.

Noch nie war ein Show-Turnier so hochklassig besetzt und so gut dotiert wie der Six Kings Slam, der auch noch während der Saison der Profi-Organisation ATP stattfindet. Möglich wird dies nur, weil in dem Zeitraum kein großes ATP-Pflichtturnier ansteht und ein Tag Wettkampfpause eingelegt wird. Denn inoffizielle Veranstaltungen dürfen laut ATP nicht an drei oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden.