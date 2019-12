Facebook

Claudia Hufnagl © (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Ein letztes Mal vor dem Jahreswechsel springt die heimische Schwimm-Elite in ihrer Heimat nochmals in das Becken. Von Donnerstag bis Sonntag findet in der Auster in Graz die Kurzbahn-Staatsmeisterschaft statt. Mit dabei ist alles, was in Österreich Rang und Namen und hohes Tempo im Wasser hat: Die gesamte Mannschaft, die noch in der Vorwoche bei der Kurzbahn-EM in Glasgow um Bestzeiten geschwommen ist, ist zugegen.