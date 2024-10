Aufsteiger Voitsberg ist im Steirerderby der beiden punktlosen Zweitliga-Teams ein Befreiungsschlag gelungen. Die Weststeirer besiegten Lafnitz 2:1 und geben die Rote Laterne nach neun gespielten Runden an den Gegner ab. Das Derby war von vielen Zweikämpfen geprägt, einer brachte den Gastgebern einen numerischen Vorteil: Dylann Kam musste in der 28. Minute nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz. Die Überlegenheit wusste Voitsberg zu nutzen: Hartberg-Leihgabe Christoph Urdl stand nach einer abgewehrten Hereingabe goldrichtig und traf (41.).

Lafnitz kam durch ein Elfmeter-Tor von Philipp Siegl (66.) zum Ausgleich, doch Voitsberg reagierte prompt: Dominik Kirnbauer köpfelte einen Freistoß von Jakob Jantscher in das Tor (68.) – am Jubel der Weststeirer konnte man deren Erleichterung erahnen. Und die Führung hielt. „Mit dem Ausschluss haben wir uns leichter getan“, meinte der Goldtorschütze, „aber in der zweiten Hälfte haben wir den Gegner stärker gemacht. Aber wir sind extrem zufrieden. Jetzt geht es los!“

Sturm II gewann nach mustergültigem Start gegen Vienna 4:2, Peter Kiedl, Belmin Beganovic und Jakob Hödl mit einem Doppelpack schossen die Grazer zum zweiten Saisonsieg. Kapfenberg hingegen verlor erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge: Beim 0:3 in Amstetten strahlten die Falken kaum Torgefahr aus.