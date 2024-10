Im Krisenduell der zweiten Liga treffen am Freitag (18 Uhr) Voitsberg und Lafnitz aufeinander. Beide Mannschaften sind in dieser Saison noch sieglos und stecken mit jeweils zwei Punkten nach acht Spielen am Tabellenende fest. Der Sieger des Spiels könnte einen kleinen Befreiungsschlag landen, der Verlierer droht den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren.