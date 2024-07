Der Kapitän bleibt an Bord! Lukas Simoner hat bei Basketball-Vizemeister UBSC Graz verlängert und wird auch in der kommenden Saison für die Steirer spielen. „Wir sind in Graz in den vergangenen Jahren immer erfolgreicher geworden“, sagt der Klagenfurter. „Auch die Nähe zu meiner Heimat ist angenehm. Ich studiere Sport und Englisch auf Lehramt und fühle mich in Graz einfach wohl“, erklärt der bald 25-Jährige, weshalb er auch in den kommenden Monaten in der steirischen Landeshauptstadt spielen wird. „Ich möchte meinen Bachelor auf jeden Fall noch fertig machen und dann ist das Ausland schon ein Ziel.“ Allerdings nicht um jeden Preis. „Die Liga müsste sportlich schon deutlich besser sein als die österreichische.“