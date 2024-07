Das war der zweite Streich! Nach dem Auftaktsieg in Doha hat Klaus Bachler mit seinem Manthey-Pure-Rxcing-Team auch das Rennen in Sao Paolo (BRA) gewonnen. „Was für ein unglaubliches Gefühl“, sagt der Murtaler, der gemeinsam mit Alex Malykhin und Joel Sturm den ersten Platz beim Sechs-Stunden-Rennen eingefahren hat. „Nach dem Pech in Le Mans, was uns schon sehr getroffen hat, ist das eine tolle Sache“, sagt Bachler. Beim Klassiker in Frankreich lag das Team in Führung, ein technischer Defekt machte die Siegchancen zunichte. Der Erfolg in Brasilien beförderte das Team des Steirer in der LMGT3-Klasse im Gesamtranking wieder auf Rang eins, nach fünf von acht Saisonrennen beträgt der Vorsprung 25 Punkte. „Es war ein perfekter Job vom ganzen Team“, sagte der 32-Jährige. „In dieser Saison war es bisher bestimmt das schwierigste Rennen. Aber wir haben alles richtig gut gemeistert. Ich bin überglücklich und freue mich auf die nächsten drei Rennen.“