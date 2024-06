Sportschütze Martin Strempfl ist auch zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Paris in bestechender Form. Der Gersdorfer schießt aktuell die beste Saison seiner Karriere – und hat sich nun in München mit seiner ersten Podestplatzierung im Weltcup belohnt. Im Grunddurchgang erreichte der Steirer mit 633,1 Ringen noch das viertbeste Ergebnis. Mit dem Slowaken Patrik Jany bot sich Strempfl im Finale dann einen packenden Kampf um Silber – in dem sich der Slowake durchsetzte. Gold ging an Lihao Sheng (CHN), der im Finale mit 254,5 Ringen einen neuen Welt- und Junioren-Weltrekord aufstellte.

© kk

Strempfl erreichte in München zum zehnten Mal ein Weltcup-Finale – aufs Podium schoss er sich aber das erste Mal. „Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Es war ja wirklich höchste Zeit“, sagte Strempfl, der in München auch noch den Mixed-Bewerb bestreiten wird. Und schon bevor mit den Olympischen Spielen der Saisonhöhepunkt auf die Sportschützen zukommt, kann der 39-Jährige positiv bilanzieren. Nur bei einem einzigen Wettkampf hat er das Finale verpasst – und da nur hauchdünn. Dass es jetzt ausgerechnet in München erstmals mit einer Podestplatzierung geklappt hat, ist für den Steirer umso erfreulicher. „Das ist für mich fast ein Heimweltcup. So viele bekannte Gesichter und Wegbegleiter sind hier. Das ist einfach cool, ich freue mich sehr“, sagt Strempfl.

Jetzt gilt der Fokus den Olympischen Spielen. Strempfls Form stimmt aktuell auch bei Großereignissen. Bei der Europameisterschaft in Györ sicherte sich der Luftgewehr-Schütze die Bronze-Medaille – seine zweite EM-Medaille. 2022 holte sich der Steirer Silber im Teambewerb. Gemeinsam mit Alexander Schmirl hat Strempfl vor der Saison in Peking den Grundstein für die gute Saison gelegt. Vor den Spielen in Paris begeben sich die beiden ab 23. Juni mit einem Trainer auf einen Trainingskurs in die Schweiz. Zuvor steht aber noch einmal der Fokus auf die Basics auf dem Programm: Gleichgewicht, Ausdauer und Kraft.