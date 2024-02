„Einen besseren Einstieg hätte ich mir gar nicht vorstellen können“, sagt Judoka Marcus Auer und spricht dabei seine überraschende Goldmedaille beim European Cup im ungarischen Györ an. Nach seinem Titel bei der heimischen U23-Meisterschaft holte der Grazer auch bei seinem ersten internationalen Antreten in der für ihn neuen Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm den Sieg. „Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, ich habe mich über jede Runde gefreut, in der ich weitergekommen bin“, sagt der 20-Jährige, der in der Weltrangliste in der Allgemeinen Klasse bis 66 Kilogramm bislang nicht aufgeschienen war. Anders als noch in den vergangenen Monaten, wo er in der Klasse bis 60 Kilogramm bei den Junioren stets zu den Favoriten gezählt hatte, ging der Steirer in Györ ohne Druck auf die Matte. „Ich bin Risiko eingegangen, war da, Spaß zu haben – das macht einen riesigen Unterschied.“