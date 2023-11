In ihrem letzten Jahr bei den Junioren hat sich Judoka Verena Hiden (-57 kg/SU Noricum Leibnitz) mit Silber den Traum von der Heim-Medaille beim Europacup in Graz erfüllt. „Es war sicher der coolste Moment in diesem Jahr“, sagt die 20-Jährige. Und von solchen gab es viele, so durfte die Pirkhoferin unter anderem auch bei den European Games und bei der WM Erfahrungen in der Allgemeinen Klasse sammeln. Im kommenden Jahr folgt der Umstieg zu den „Großen“, zuvor steht im Dezember noch die Dienstprüfung bei der Polizei an. Stellvertretend für die Erfolge der steirischen Nachwuchsjudoka wie Nina und Marcus Auer sowie Lisa Tretnjak sagt sie: „Wir sind alle sehr ehrgeizig, da ist in Zukunft einiges möglich – da wird sicher noch viel kommen.“