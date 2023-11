Natürlich, Valentin Bader hat so wie fast jeder Österreicher als Kind Fußball gespielt. Und sich dann doch für den American Football entschieden. „Mein Papa hat bei den Graz Giants gespielt, war Quarterback und Wide Receiver. Für mich war also klar, dass ich auch einmal Football spiele“, sagt der 18-Jährige. Im Alter von zehn Jahren schloss er sich dem Grazer Traditionsverein an, „natürlich wollte ich auch in der Offensive spielen“, sagt Bader. „Ich habe es dann aber in der Defensive probiert. Und das hat mir gefallen.“ Mittlerweile ist er einer der besten Linebacker im Team, wurde in seiner ersten vollen Saison bei den Erwachsenen zum besten Youngster in der Austrian Football League (AFL) gewählt. Zudem wurde er mit der österreichischen U19-Nationalmannschaft Europameister. Die Matura hat der Steirer ebenfalls gemacht. „Aktuell lerne ich für die Aufnahmeprüfung für das Medizinstudium. Und weil gerade die Offseason ist, stehe ich auch vier, fünf Mal in der Woche in der Kraftkammer.“ Das nächste Ziel ist klar: „Ich möchte Teil des A-Nationalteams werden.“