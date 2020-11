SK Sturm Graz nach Sieg gegen FC Salzburg: "Eine Entwicklung ist erkennbar"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA

Christian Ilzer, Trainer von SK Sturm Graz, betonte: "Es ist eine Riesenfreude für uns, es ist ein wunderschöner Abend, den wir so schnell nicht vergessen. Solche Erlebnisse sind extrem wertvoll. Wir haben uns das über 90 Minuten verdient, da zu gewinnen. Wir waren von Anfang an mutig, aggressiv im Anlaufen und haben Salzburg so sehr schwer ins Spiel kommen lassen. Wir haben überragend diese offenen Räume genützt. Dass wir schwer Gegentore bekommen, haben wir schon bewiesen in dieser Meisterschaft."

Jakob Jantscher zeigte sich ebenso erfreut: "Es ist sicherlich eine Entwicklung erkennbar. In den letzten Wochen haben wir schon vieles sehr gut umgesetzt. Das ist harte Arbeit und das ist natürlich schön wenn das dann mit so einem Ergebnis zurückkommt", so der Routinier im Sky-Interview.

Jedoch wolle man jetzt nicht abheben. "Wir müssen schon schauen wo wir herkommen. Wir müssen dranbleiben, weiter hart arbeiten und schauen was am Ende rauskommt", so Jantscher.