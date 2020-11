Bundesliga: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 8. Spieltag der Bundesliga tritt der Tabellenzweite RB Leipzig heute bei Eintracht Frankfurt an. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig wird am heutigen Samstag, 21. November, ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

Gespielt wird im Frankfurter Waldstadion, das aufgrund eines Namenssponsorings seit dem 1. Juli offiziell Deutsche Bank Park genannt wird. Es steht im Stadtwald im Stadtteil Sachsenhausen.

Bundesliga: Frankfurt gegen Leipzig heute live im TV und Livestream

Wollt Ihr live bei Eintracht vs. RB dabei sein, dann ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky notwendig. Der Pay-TV-Sender zeigt sämtliche Samstagsspiele der Bundesliga live und exklusiv, eine Ausnahme bildet heute das Spiel Hertha BSC gegen Dortmund (ab 20.30 Uhr live auf DAZN ).

Ab 17.30 Uhr werdet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD auf das Topspiel der Woche eingestimmt, durch das Spiel begleitet Euch Kommentator Martin Groß. Neben der Übertragung im TV bietet Sky außerdem einen Livestream via Sky Go an. Nicht-Abonnenten können einen Monatspass via Sky Ticket erwerben.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute im SPOX-Liveticker

SPOX bietet Euch eine Alternative, wenn Ihr kein Sky -Abo besitzt und versorgt Euch mithilfe eines Livetickers mit allen wichtigen Informationen aus den Stadien der Bundesliga - auch aus Frankfurt.

Hier geht's zum Liveticker Frankfurt vs. Leipzig.

Hier findet Ihr den Liveticker zur Samstags-Konferenz.

SGE gegen RB: Die vergangenen Duelle im Überblick

Letztmals standen sich die beiden Teams im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenüber. Treffer von Silva und Kostic (zwei) sicherten den Hessen das Weiterkommen. Das zwischenzeitliche 1:2 von Olmo reichte den Roten Bullen nicht.

Termin Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 4.2.2020 DFB-Pokal Frankfurt Leipzig 3:1 25.1.2020 Bundesliga Frankfurt Leipzig 2:0 25.8.2019 Bundesliga Leipzig Frankfurt 2:1 9.2.2019 Bundesliga Leipzig Frankfurt 0:0 23.9.2018 Bundesliga Frankfurt Leipzig 1:1

Bundesliga: Der 8. Spieltag im Überblick

Gleich fünf Spiele stehen heute Mittag um 15.30 Uhr auf dem Programm, darunter die Partie der krisengeplagten Schalker gegen Wolfsburg sowie das Nord-Süd-Duell FC Bayern vs. Werder Bremen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Schalke 04 VfL Wolfsburg Samstag, 21.11. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Mönchengladbach FC Augsburg Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Bayern München Werder Bremen Samstag, 21.11. 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig Samstag, 21.11. 20.30 Uhr Hertha BSC Borussia Dortmund Sonntag, 22.11. 15.30 Uhr SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 Sonntag, 22.11. 18 Uhr 1. FC Köln Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Erst eine Niederlage musste RB in sieben Bundesligaspielen einstecken und steht folglich mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern auf Platz zwei. Die Eintracht blieb zuletzt dreimal in Folge sieglos und will den Anschluss an die internationalen Plätze halten.