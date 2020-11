Grand Slam of Darts: Tag 4 mit Gabriel Clemens heute live im TV und Livestream

Der vierte Tag des Grand Slam of Darts steht heute an. Auch der Deutsche Gabriel Clemens ist wieder gefordert. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt.

© imago images / Action Plus

Du willst den Grand Slam of Darts täglich live in voller Länge mitverfolgen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN.

Grand Slam of Darts - Tag 4: Wer spielt heute?

Am vierten Tag des Grand Slam of Darts können sich die Fans heute (19. November) auf acht Partien freuen. Diese werden ab 20 Uhr in der Ricoh Arena in Coventry ausgetragen.

Gabriel Clemens ist ebenfalls wieder mit von der Partie. Sein Gegner ist der bisher sieglose Engländer Adam Hunt. Der Gruppengegner von Clemens und Mitfavorit auf den Turniersieg, Michael van Gerwen, trifft auf Joe Cullen.

Uhrzeit Spieler Spieler ab 20 Uhr Jonny Clayton Mikuru Suzuki Gerwyn Price Ryan Joyce Gabriel Clemens Adam Hunt M. van Gerwen Joe Cullen Jose de Sousa Lisa Ashton Michael Smith Krzysztof Ratajski Ian White D. van Duijvenbode Peter Wright Devon Petersen

© imago images / DeFodi

Grand Slam of Darts: Tag 4 heute live im TV und Livestream

Wer den heutigen Darts-Abend live und in voller Länge sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst zeigt täglich alle Matches des Turniers. Elmar Paulke ist wieder als Kommentator am Start. Er wird dabei von den beiden Experten Rene Eidams und Sarah Milkowski unterstützt.

Eine weitere Option zur Übertragung bietet Sport1 - der Sportsender ist sowohl im TV als auch im Livestream abrufbar.

DAZN bietet zusätzlich zu Darts-Wettbewerben auch Fußballspiele auf höchstem Niveau live an - etwa zahlreiche Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division. Zudem kann der Großteil der Champions League und sogar die komplette Europa League abgerufen werden.

Weiter zählen die besten US-Ligen, Tennis, Motorsport, Kampfsport, Handball, Rugby und Wintersport zum DAZN -Angebot. Nach einem Gratis-Probemonat kostet Euch das DAZN-Abonnement im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro.

Grand Slam of Darts: Die Ergebnisse von Tag 3

Gestern sind Gary Anderson, Rob Cross, Damon Heta und Nathan Aspinall in die nächste Runde eingezogen. Alle vier gewannen ihr drittes und letztes Gruppenspiel und belegen somit in ihren Gruppen Platz zwei.

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Rob Cross 5:2 Luke Humphries Dave Chisnall 5:2 Justin Pipe James Wade 5:2 Glen Durrant Jermaine Wattimena 4:5 Damon Heta Simon Whitlock 5:4 Adam Gawlas Gary Anderson 5:3 Ryan Searle Nathan Aspinall 5:1 Ricky Evans Wayne Warren 1:5 D. Van den Bergh

Grand Slam of Darts: Die Gruppe von Gabriel Clemens im Überblick

Wie erwartet führt der aktuelle Weltranglistenerste Michael van Gerwen die Gruppe an. Gabriel Clemens hat nach einem Sieg und einer Niederlage zwei Punkte auf dem Konto und kann mit einem Sieg gegen Hunt den Einzug ins Achtelfinale sicherstellen.