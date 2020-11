ATP Finals: Tag 3 mit Thiem und Nadal heute live im TV, Livestream und Liveticker

An Tag 3 der ATP Finals steht unter anderem der Kracher zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem an. Außerdem ist ein deutsches Doppel im Einsatz. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Hier geht es zu den Ergebnissen von Tag 2, unter anderem verlor Alexander Zverev.

ATP Finals: Die heutigen Spiele im Überblick

Los geht es um 13 Uhr mit dem Doppel der deutschen French-Open-Sieger Krawietz/Mies, die ihre Auftaktniederlage wettmachen wollen. Im Anschluss stehen sich Rafael Nadal und Dominic Thiem gegenüber, die ihre erste Partie jeweils gewannen. Ab 19 Uhr steht die Abend-Session an.

Uhrzeit Spieler Spieler Konkurrenz 13 Uhr Krawietz/Mies Kubot/Melo Doppel nicht vor 15 Uhr Nadal Thiem Einzel 19 Uhr Ram/Salisbury Koolhof/Mektic Doppel nicht vor 21 Uhr Tsitsipas Rublev Einzel

ATP Finals: Tag 3 heute live im TV und Livestream

Die ATP Finals sind wie in den vergangenen Jahren live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt beide Sessions des Tages sowie alle 30 Einzel- und Doppelmatches des Turniers in voller Länge.

Für Sky sind Stefan Hempel und Marcel Meinert als Kommentatoren bei den Einzelmatches im Einsatz, Paul Häuser hingegen bei den Doppeln. Unterstützt werden sie von Experte Patrick Kühnen.

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr als Abonnent auf einen Livestream via Sky Go zurückgreifen. Ohne Abo könnt Ihr via Sky Ticket einen Monatspass erwerben. Außerdem bietet die Streamingplattform TennisTV eine kostenpflichtige Übertragung an.

ATP Finals: Die heutigen Einzelmatches im Liveticker

Auch ohne Sky -Abo müsst Ihr auf Tennis aus London heute nicht verzichten. Die beiden Einzelmatches könnt Ihr bei SPOX im Liveticker verfolgen.

ATP Finals: Die Gruppe London 2020 im Überblick

Dem Sieger des Duells zwischen Thiem und Nadal ist der Einzug ins Halbfinale wohl nicht mehr zu nehmen. Rublev und Tsitsipas kämpfen hingegen gegen das bevorstehende Aus im Falle einer weiteren Niederlage.

Es ist der 15. Vergleich zwischen Thiem und Nadal, der Iberer führt mit 9:5. Im bisher letzten Aufeinandertreffen bei den Australian Open zu Beginn des Jahres hatte allerdings Thiem das bessere Ende auf seiner Seite.

Platz Spieler Matches Sätze Spiele 1 Rafael Nadal 1:0 2:0 12:7 2 Dominic Thiem 1:0 2:1 17:15 3 Andrey Rublev 0:1 0:2 7:12 4 Stefanos Tsitsipas 0:1 1:2 15:17

ATP Finals: Diese Spieler haben sich qualifiziert

Für den Abschluss der Saison haben sich die besten acht Spieler des Jahres qualifiziert. Für den verletzt fehlenden Roger Federer ist Diego Schwartzmann im Einsatz.

2019 siegte der Grieche Stefanos Tsitsipas, 2018 Alexander Zverev. Einen klaren Favoriten gibt es auch in diesem Jahr nicht.