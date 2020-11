NFL Week 10 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 10

Der Kampf um den Division-Sieg in der NFC East bleibt ein Schneckenrennen. Mit ihrem vierten Sieg im neunten Spiel hätten die Eagles zum ersten Team mit einer zumindest ausgeglichenen Bilanz in der Division werden und ihre Führung in der NFC East ausbauen können. Gegen die Giants deutete sich allerdings von Beginn an an, dass die Chancen darauf am heutigen Abend nicht allzu gut stehen würden: Bereits zu Beginn des zweiten Viertels gingen die Giants mit 14:3 in Front.