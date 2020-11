Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Ukraine in der Nations League heute live im TV und Livestream?

Facebook

© imago images / Sven Simon

Wer zeigt / überträgt Deutschland - Ukraine in der Nations League heute live im TV und Livestream?

Deutschland und die Ukraine spielen heute darum, die Chance aufrecht zu erhalten, die Nations-League-Gruppe 4 als Gruppenerster abzuschließen. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anpfiff in der Red Bull Arena zu Leipzig.

Für die Übertragung der Partie ist ZDF zuständig. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen ( ARD & ZDF) teilen sich in diesem Jahr die Übertragung der Nations-League-Spiele.

Ab 20.15 Uhr startet das Zweite seine Vorberichterstattung live aus Leipzig. Folgendes Personal kümmert sich um die Partie:

Reporter: Bala Réthy

Bala Réthy Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experte: Per Mertesacker

Neben der Übertragung im TV bietet das ZDF auch einen Livestream an , dieser ist ebenfalls kostenlos abrufbar.

DFB-Team: Die Begegnungen in der Länderspielpause

Das DFB-Team hat in der Länderspielpause ingesamt drei Partien vor der Brust. Am vergangenen Mittwoch startet die Nationalmannschaft mit einem müden 1:0 im Testspiel gegen Tschechien , den Abschluss macht das Prestige-Duell gegen die Spanier am kommenden Dienstag.

Datum Anpfiff Begegnung Ort Ergebnis 11. November 20.45 Uhr Deutschland - Tschechien Leipzig 1:0 14. November 20.45 Uhr Deutschland - Ukraine Leipzig -:- 17. November 20.45 Uhr Spanien - Deutschland Sevilla -:-

Deutschland - Ukraine: Die Tabelle der Gruppe 4

Derzeit führt Spanien die Gruppe 4 an und hat damit beste Chancen auf die Teilnahme am Playoff-Turnier im kommenden Jahr. Die Schweiz droht derweil, in Liga B abzusteigen.

Platz Team Spiele Tore Diff. Punkte 1 Spanien 4 6:2 +4 7 2 Deutschland 4 7:6 1 6 3 Ukraine 4 4:7 -3 6 4 Schweiz 4 5:7 -2 2

© imago images / Icon SMI

Deutschland: Der DFB-Kader im Überblick

Nachdem im Testspiel gegen Tschechien noch viele Spieler aus der zweiten Reihe ihre Chance bekamen, kündigte Jogi Löw im Vorfeld der Ukraine-Partie an, dass die Zeit der Freundschaftsspiele vorbei sei.

"Es geht jetzt um Kaderplätze! Wir schauen genau hin", wird der Bundestrainer von der Bild zitiert. "Wir haben noch ein paar Spiele zum Testen. Das sind keine Freundschaftsspiele, das sind Vorbereitungsspiele zur EM."