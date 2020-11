Formel 1: Großer Preis der Türkei - Freies Training heute live im TV, Livestream & Liveticker

Facebook

Als das letzte Mal die Rennboliden im schnellen Istanbul Park Circuit ihre Runden zogen, siegte Sebastian Vettel von Red Bull Renault vor Teamkollege Mark Webber. Dritter wurde Fernando Alonso im Ferrari mit zehn Sekunden Rückstand. Nun einige Jährchen später haben sich die Kräfteverhältnisse etwas verschoben. Vettel kann das Ende mit Ferrari wohl nicht erwarten, während Lewis Hamilton (Mercedes) in Istanbul den nächsten Schumacher-Rekord jagt.

Dem Engländer ist der Weltmeistertitel 2020 fast nicht mehr zu nehmen - einzig Teamkollege Valtteri Bottas könnte noch dazwischenfunken. Jedoch wäre es wenig verwunderlich, würde der 35-jährige Hamilton den siebten Championship-Titel einstreichen und damit mit Michael Schumacher gleichziehen.

Grand Prix von Istanbul: Freies Training im Free-TV & Livestream

Das Training wird im öffentlichen Rundfunk ORF gezeigt. Die Sendung beginnt um 12:55 Uhr mit Ernst Hausleitner und Robert Lechner als Kommentatoren. Zusätzlich kann die Übertragung auch in der TVthek per Livestream geschaut werden.

F1-Training: Großer Preis der Türkei im Liveticker

Alternativ können die Rennsessions auch auf unserem SPOX-Liveticker verfolgt werden. Bitte hier lang .

Toto Wolff glaub an Mercedes-Verbleib von Hamilton

Mercedes-Teamchef Toto Wolff rechnet nicht mit einem Karriereende von Lewis Hamilton zum Ende der Formel-1-Saison. "Solange es keine Unterschrift gibt, ist nichts sicher im Leben, aber ich bin optimistisch, dass er weiterfahren will, weil wir gemeinsam die Nadel noch weiter bewegen können", sagte der 48-jährige Wiener der Sport Bild . "Ich glaube nicht, dass es passiert, aber wenn es passieren sollte, gäbe es einige Aufregung auf dem Fahrermarkt."

Mercedes-Star Hamilton, der beim kommenden Rennen in der Türkei seinen bereits siebenten WM-Titel perfekt machen kann, hatte sich seine Zukunft zuletzt offen gehalten. "Ich wäre gern hier nächstes Jahr, aber es ist nicht garantiert", sagte der 35-jährige Brite nach seinem Sieg in Imola am Monatsbeginn. Hamiltons Vertrag mit dem Werksteam läuft am Jahresende aus. "Es gibt vieles, was mich am Leben danach reizt. Die Zeit wird es zeigen", meinte der überlegene WM-Leader.

Formel 1: Der WM Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 282 2 Valtteri Bottas Mercedes 197 3 Max Verstappen Red Bull 162 4 Daniel Ricciardo Renault 95 5 Charles Leclerc Ferrari 85 6 Sergio Perez Racing Pont 82 7 Lando Norris McLaren 69 8 Carlos Sainz McLaren 65 9 Alexander Albon Red Bull 64 10 Pierre Gasly AlphaTauri 63

Kontrukteurswertung: