BVB beim FC Brügge: Champions League heute im Liveticker zum Nachlesen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Sven Simon

Champions League: FC Brügge gegen den BVB heute im Liveticker zum Nachlesen - 0:3

Tore: 0:1 Hazard (14.), 0:2 Haaland (18.), 0:3 Haaland (32.)

Fazit: Borussia Dortmund startete hochüberlegen ins Auswärtsspiel bei Club Brügge. Von Nervosität war beim Bundesligisten trotz zuvor vier Auswärtspleiten in Serie in der Champions League nichts zu sehen. Bereits nach 14. Minuten sorgte Hazard nach Delaneys Flanke für die frühe Dortmunder Führung. Haaland legte noch vor dem Pausenpfiff doppelt nach. Erst traf der Norweger aus dem Fünfmeterraum nach einem Eckball (18.) - bereits das sechste Tor nach einem Eckball für Schwarzgelb in der laufenden Saison - dann legte Meunier dem Goalgetter das 3:0 auf (32.). Nach dem Seitenwechsel überließ der BVB den Gastgebern dann etwas mehr den Ball, konzentrierte sich auf solide Defensivarbeit und schaltete um, wenn es nötig war. Am Ende konnte sich das Team von Trainer Favre leisten, im zweiten Gang zu spielen und das Spiel austrudeln zu lassen. Positiv: Auch ohne Hummels spielt der BVB im sechsten von sieben Saisonspielen zu Null.

90.+4.| Schlusspfiff! Der BVB gewinnt mit 3:0 gegen den FC Brügge.

90.| Drei Minuten werden im zweiten Durchgang noch nachgespielt.

88.| Das Spiel truddelt immer mehr aus. Dortmund will nicht mehr, Brügge kann nicht mehr. So oder so ähnlich könnte man das Geschehen gerade beschreiben.

85.| Auch Schrijvers darf sich noch das Trikot schmutzig machen. Vanaken geht runter.

85.| Brügge tauscht ebenfalls zwei weitere Male. Dennis raus, Krmencik rein.

84.| Außerdem hat Meunier Feierabend und wird durch Morey ersetzt.

84.| Erneut zwei Wechsel beim BVB. Doppelpacker Haaland geht vom Feld, Reinier bekommt noch ein paar Minuten.

82.| Mittlerweile ausgeglichene Ballbesitzanteile über die komplett Spielzeit. Ein klares Angebot der Borussia, die mit der Führung im Rücken natürlich nicht mehr so viel machen muss.

79.| Brügge schnürt den BVB mal eine Weile im eigenen Sechzehner ein, doch der BVB leistet der Ansage seines Trainers folge. "Kommt Jungs, kein Schuss", ruft Favre von außen mehrfach rein.

Dortmund hat nun ei n pa ar Gänge runtergeschaltet

77.| Auch Favre tauscht erneut. Der bemühte aber etwas unglückliche Reyna wird durch Passlack ersetzt.

76.| Nächster Wechsel bei Club Brügge. De Ketelaere ist neu dabei, Lang hat Feierabend.

74.| Der BVB konzentriert sich mittlerweile mehr auf das Spiel gegen den Ball, lässt Brügge kommen. 60 Prozent gewonnene Zweikämpfe für Dortmund im zweiten Durchgang machen es den Belgiern aber schwer, in die Gefahrenzone zu kommen.

72.| Auch Bellingham darf mitmachen. Delaney geht runter.

72.| nun wechselt auch der BVB - und das gleich doppelt. Brandt verlässt den Rasen, Kapitän Reus kommt ins Spiel.

71.| Erster Wechsel bei Brügge. Kapitän Vormer muss runter und wird durch Balanta ersetzt.

69.| Beim BVB macht sich Bellingham an der Bank zur Einwechslung bereit. Beide Trainer haben noch alle fünf Auswechselmöglichkeiten.

67.| Der BVB hat deutlich Gas rausgenommen nach dem Seitenwechsel. Sieht nach gemächlichem Schongang mit Blick auf das Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern aus, das es natürlich auch bei uns im Liveticker gibt.

65.| Cool, cooler, Bürki. Vormer taucht nach einem gechippten Steilpass am rechten Fünfereck vor dem Dortmunder Keeper auf und versucht, diesen zu überlupfen. Der Schweizer bleibt jedoch stehen und pflückt die Kugel lässig aus der Luft.

63.| Kontergelegenheit für den BVB. Guerreiros Ball auf Haaland wird mit dem langen Bein abgegrätscht, doch der Rebound landet wieder beim Portugiesen, der anschließend den eingelaufenen Brandt im Sechzehner erblickt. Um ein Haar kommt der scharf gespielte Pass von der linken Seite beim deutschen Nationalspieler an, doch wieder fangen die Hausherren den Ball mit dem langen Bein ab.

61.| Eine Stunde ist gespielt und der BVB läuft bislang drei Kilometer mehr im Kollektiv als die Gastgeber. 85 Kilometer zu 82 Kilometer.

60.| Schöner Ball von Lang auf Sobol steil in die linke Strafraumhälfte. Meunier ist jedoch eng am Gegenspieler, der in Bedrängnis abschließt, die Kugel aber nicht aufs Tor bringt. Weit links vorbei. Abstoß BVB.

58.| Delaney legt Diatta von hinten im Mittelfeld. Man hätte auf taktisches Foul entscheiden können, doch Peric lässt die Gelben Karten bislang stecken.

56.| Dennis hat den Ball in der rechten Strafraumhälfte und schlägt zwei Haken gegen Meunier. Der Stürmer kommt anschließend aus spitzem Winkel verdeckt zum Abschluss. Bürki wehrt den Ball im kurzen Eck zur Ecke ab.

54.| Dortmund versucht, Brügge über lange Ballbesitzphasen müde zu spielen. Bislang scheint das im zweiten Durchgang gut zu klappen. Brügge muss viel rennen.

52.| Witsel bislang mit einer tadellosen Leistung als Hummels-Ersatz in der Innenverteidigung. Dennis sieht als mittlerweile alleinige Spitze der Belgier bisher keinen Stich.

50.| Reyna ist gegen den Ball häufiger nicht sofort auf der Höhe. Favre korrigiert deshalb häufig mit lautstarken "Gio"-Rufen von der Seitenlinie.

48.| Der erste Abschluss im zweiten Durchgang gehört dem BVB. Reyna zieht von der linken Seite in die Mitte und schließt aus 20 Metern halblinker Position mit dem rechten Fuß ab. Die Kugel rutscht ihm jedoch über den Spann. Weit drüber.

46.| Weiter geht's!

Halbzeit: Borussia Dortmund führt nach einer starken ersten Halbzeit verdient mit 3:0 in Brügge. Von Beginn an gaben die Borussen den Ton an, der belgische Meister hatte Mühe, zu längeren Ballbesitzphasen zu kommen. Hazard traf in der 14. Minute nach einem Eckball zur Führung, Haaland legte mit einem Doppelschlag in der 18. und 32. Minute nach. Brügge kam nur zu wenigen Torabschlüssen, zwingend wurde es noch nicht. Gleich geht's weiter.

45.+3.| Pause in Brügge!

45.| Zwei Minuten werden noch nachgespielt.

44.| Diatta kommt zum Abschluss. Sein Schuss aus 18 Metern halblinker Position ist aber zu ungenau und landet in den Armen von Bürki im kurzen Eck.

42.| Dortmund kontrolliert das Spiel, überlässt Brügge in ungefährlichen Räumen den Ball und kontert, wenn es möglich ist. Ganz starke Vorstellung in der ersten Hälfte bisher.

40.| Auffällig: Dahoud ist der Organisator im Mittelfeld beim BVB. Lautstark schiebt der Deutsch-Syrer seine Kollegen von links nach rechts.

38.| Brandt und Haaland laufen jetzt gemeinsam die Aufbauspieler der Belgier an und stören so den Spielaufbau der Hausherren. Das zeigt Wirkung, der Ball wird zurück zu Mignolet gespielt.

36.| Fast der erste Treffer für die Gastgeber. Sobol versucht es per Distanzschuss aus 20 Metern halblinker Position und verfehlt das rechte untere Eck nur hauchzart. Da wäre Bürki chancenlos gewesen.

34.| Es läuft wie geschmiert für den BVB - und für Haaland. Für den Norweger ist es das vierte Tor in dieser Champions-League-Saison. Insgesamt steht die Quote des Norwegers jetzt bei 14 Toren in elf Spielen in der Königsklasse.

32.| Tooooooooor! Club Brügge - BORUSSIA DORTMUND 0:3. Wunderschön gespielt. Dahoud spielt einen sensationellen Steilpass per Chipp aus dem Mittelfeld genau in den Lauf von Meunier in der rechten Strafraumhälfte. Mignolet kommt raus, will den Winkel verkürzen, doch Meunier legt noch einmal quer zu Haaland, der den Ball nur noch über die Linie drücken muss.

Der BVB hat alles unter Kontrolle

30.| Nächster Abschluss für den BVB. Reyna schüttelt im Zusammenspiel mit Dahoud im Mittelfeld zwei Gegenspieler ab und steckt perfekt durch in den Lauf von Haaland. Der Norweger geht ein paar Meter und zieht in Bedrängnis von Kossounou aus 16 Metern ab. Mignolet steht wieder richtig und kann die Kugel im kurzen Eck festhalten.

28.| Haaland in falscher Funktion als Flankengeber vom linken Flügel. Der Ball findet Hazard am Strafraumrand in halbrechter Position. Der Belgier zieht Volley ab, bekommt jedoch keinen Druck hinter die Kugel. Mignolet hat sie sicher.

26.| Brügge presst in Rückstand jetzt deutlich höher, was zur Folge hat, dass der BVB im Spielaufbau leichte Probleme bekommt. Wenn die erste Linie überspielt ist, gibt es jedoch auch größere Räume für den Bundesligisten.

24.| Was für eine Chance für die Hausherren. Vanaken mit einem wunderschönen Steilpass aus 25 Metern in den Strafraum zu Vormehr, der viel zu viel Platz hat und direkt mit dem linken Fuß auf Höhe des Elfmeterpunktes den Abschluss sucht. Bürki muss sich lang machen, kratzt den Ball aber noch aus dem linken Winkel.

22.| Lang tritt Reyna in einem Zweikampf mit den Stollen auf den Schuh. Das ist schmerzhaft. Peric muss den Niederländer in Reihen der Belgier ermahnen.

20.| Der BVB zeigt sich brutal effektiv in der Anfangsphase. Drei Torschüsse, zwei Tore. Hinzu kommen rund 60 Prozent Ballbesitz.

18.| Tooooooooor! Club Brügge - BORUSSIA DORTMUND 0:2. Die Ecke führt zum Tor. Witsel bekommt den hoch hineingeschlagenen Ball am langen Pfosten auf den Kopf und legt direkt ab in den Fünfer, wo Haaland bereit steht. Der Norweger scheitert mit seinem ersten Versuch, ist aber gedankenschnell beim Nachschuss und trifft zum dritten Mal in dieser Champions-League-Saison.

18.| Kossounou verliert auf der eigenen rechten Abwehrseite leichtfertig den Ball an Haaland, der sofort den Weg in Richtung gegnerisches Tor einschlägt. Kurz vor Mignolet will der Norweger aus spitzem Winkel in die Mitte legen, doch der Keeper wehrt den Ball zur Ecke ab.

16.| Ein seltener früher Treffer für den BVB. Innerhalb der ersten halben Stunde traf der BVB in dieser Saison erst einmal. In der 1. DFB-Pokalrunde beim MSV Duisburg.

14.| Tooooooooor! Club Brügge - BORUSSIA DORTMUND 0:1. Delaney bekommt den Ball von Guerreiro auf dem linken Flügel und flankt scharf an den Fünfer. Mignolet will die Kugel abfangen, kommt aber nicht ganz ran und lenkt ihn so weiter zu Hazard. Der Belgier schließt aus sieben Meter halbrechter Position direkt ab und trifft zur Führung.

13.| Der erste Wechsel der Partie findet auf der Schiedsrichterposition statt. Skomina kann nicht weitermachen und tauscht daher die Position mit dem vierten Offiziellen. Neuer Unparteiischer der Partie ist nun also Peric.

11.| Dortmund hat Mühe, eine Flanke von Diatta von der linken Seite zu verteidigen. Der Ball kommt gefährlich in den Fünfer, wo Mata zum Kopfball kommt, den Ball aber in Bedrängnis nicht aufs Tor bringt, weil er Akanji an den Rücken köpft.

9.| Dahoud mit einem feinen Steilpass in den Lauf von Meunier, der im gegnerischen Strafraum von zwei Verteidigern in die Zange genommen wird und auf Höhe der Grundlinie schließlich zu Fall kommt. Es gibt aber keinen Elfmeter, weil der Belgier über die eigenen Beine gestolpert ist. Richtige Entscheidung.

7.| Brügge schwärmt nach Ballgewinnen mutig aus und drängt den BVB schnell in die eigene Defensive. Vor allem Dahoud und Delaney auf der Doppelsechs müssen hellwach sein.

5.| Gegen den Ball erwartet der BVB den Gegner in einer 4-4-2-Formation. Brügge baut mit Dreierkette auf und agiert vorne mit der Doppelspitze Dennis und Lang.

3.| Dominanter Beginn der Borussia, die den Ball schnörkellos durch die eigenen Reihen laufen lässt und den ersten Eckball erkämpft. Guerreiros Ball von der rechten Seite wird jedoch am kurzen Pfosten geklärt.

1.| Der Ball rollt!

Vor Beginn:

Der BVB hat im Übrigen seine letzten vier Auswärtsspiele in der Champions League verloren. Fünf Pleiten in Folge auf fremder Wiese gab es in diesem Wettbewerb noch nie. Die Mannschaften kommen auf den Rasen - gleich geht's los.

Vor Beginn:

Zuschauer sind aufgrund der dramatischen Corona-Lage in Belgien selbstverständlich nicht zugelassen.

Vor Beginn:

Zum insgesamt siebten mal treffen Brügge und der BVB auf internationalem Parkett aufeinander. An das letzte Duell werden sich selbst die Jüngeren noch bestens Erinners. Vor zwei Jahren trafen sich beide Vereine ebenfalls in der Champions-League-Gruppenphase. Dortmund gewann damals durch einen späten und vor allem glücklichen Treffer durch Pulisic in Brügge. Das Rückspiel in Dortmund endete torlos 0:0.

Vor Beginn:

Die Hausherren ändern ihre Startelf auf drei Positionen im Vergleich zum 2:2 gegen gegen KV Mechelen. Diatta, Dennis und Clint Mata kommen für Mechele, Krmencik und Okere in die Mannschaft.

Vor Beginn:

Im Vergleich zum 2:0-Auswärtserfolg bei Arminia Bielefeld tauscht Lucien Favre seine Startelf auf fünf Positionen durch. Bitter ist der verletzungsbedingte Ausfall von Vize-Kapitän Hummels, der via Twitter aber verkündete, am Samstag wieder dabei zu sein. Ebenfalls raus rotieren Passlack, Bellingham, Sancho und Reus. Dafür sind Guerreiro, Witsel, Dahoud, Reyna und der nach Knieproblemen zurückgekehrte Haaland wieder mit dabei.

BVB beim FC Brügge: Die Aufstellungen

Nachdem Abwehrchef Mats Hummels heute wegen einer Oberschenkelverletzung, die er sich im Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld zugezogen hat, fehlt, stellt Trainer Lucien Favre wieder auf eine Viererkette um.

Brügge : Mignolet - Clinton, Kossounou, Deli - Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol - Lang, Dennis

BVB : Bürki - Meunier, Akanji, Witsel, Guerreiro - Delaney, Dahoud - Reyna, Brandt, Hazard - Haaland

Vor Beginn:

Borussia Dortmund hat seine letzten vier Auswärtsspiele in der Königsklasse allesamt verloren, fünf Pleiten in Folge in der Fremde gab es in der Vereinsgeschichte noch nie. Aber: Brügge wartet sogar seit November 2005 auf einen Heimsieg in der Champions League, seitdem gab es in elf Spielen keinen einzigen Erfolg.

Vor Beginn:

Es ist das siebte Europapokal-Duell zwischen Brügge und Dortmund - zuletzt traf man sich in der Saison 2018/19 in der Gruppenphase der Champions League. Damals siegte der BVB mit 1:0 in Brügge, in Dortmund gab es ein torloses Remis.

Vor Beginn:

Nach schwachem Auftritt in Rom und einer verdienten 1:3-Niederlage setzte sich die Borussia durch späte Tore von Sancho und Haaland mit viel Mühe gegen Zenit St. Petersburg durch. Brügge knöpfte den Laziali in der vergangenen Woche immerhin einen Punkt ab.

Vor Beginn:

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg in Brügge könnte der BVB in der Tabelle am Gegner vorbeiziehen und sich in die Pole Position für den Einzug ins Achtelfinale begeben. Momentan hat die Borussia drei, Brüssel und Lazio vier Punkte auf dem Konto.

Vor Beginn:

Um die Leitung der Begegnung kümmert sich der erfahrene Slowene Damir Skomina, der von seinen Landsmännern Praprotnik, Klancnik und Peric sowie dem italienischen Videoschiedsrichter Guida unterstützt wird.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund beim FC Brügge. Anpfiff für die Partie im Jan-Breydel-Stadion in der belgischen Stadt ist heute um 21 Uhr.

Champions League: FC Brügge gegen den BVB heute live im TV und Livestream

Die Partie FC Brügge gegen den BVB ist heute Abend live nur bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt an jedem Champions-League-Spieltag ein Spiel exklusiv und hat sich am Mittwoch für die Begegnung der Borussia entschieden.

Bereits um 19.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Michael Leopold sowie den Sky -Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer, ab 20.50 Uhr könnt Ihr die Partie als Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD mit Kommentator Kai Dittmann verfolgen.

Auf Sky Sport 1 HD könnt Ihr schon ab 18.55 Uhr die Mittwochs-Konferenz mit allen Spielen des Abends sehen. Auf das Angebot von Sky könnt Ihr neben der Übertragung im TV auch im Livestream via Sky Go sowie als Nicht-Abonnent mit Sky Ticket zugreifen.

Bei allen weiteren Dienstagsspielen könnt Ihr live und exklusiv in voller Länge auf DAZN dabei sein. Schon 40 Minuten nach Abpfiff sind auf der Plattform zudem die Highlights aller Partien des Wettbewerbs abrufbar.

Neben der Champions League hat DAZN zudem Live-Fußball aus der Bundesliga, Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und vieles mehr im Angebot. All das könnt Ihr sogar für einen Monat kostenlos testen. Hier entlang!

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

In einem der fünf Parallelspiele trifft RB Leipzig auf Paris Saint-Germain. Die Roten Bullen wollen nach der 0:5-Pleite bei Manchester United zurückschlagen.