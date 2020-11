Facebook

© imago images / Jan Huebner

3. Liga: MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken heute im Liveticker - 0:0

31.| Arne Sicker ist ausgerutscht und bleibt liegen. Das Spiel ist kurzzeitig unterbrochen, dann kann der Duisburger aber weitermachen.

29.| Gelbe Karte für Boné Uaferro (1. FC Saarbrücken). Da kommt Boné Uaferro deutlich zu spät und trifft Sinan Karweina am Knöchel. Die erste Gelbe Karte des Spiels geht dafür völlig in Ordnung.

25.| Eine Flanke von der rechten Seite kommt gut auf den völlig freistehenden Mario Müller in der linken Strafraumhälfte. Dem verspringt jedoch die Pille und die Chance ist vertan.

23.| Die Fans des 1. FC Saarbücken dürfte die Partie an die Niederlage gegen Uerdingen erinnern. Auch dort gelang es zu selten Angriffe ordentlich zu Ende zu spielen. Am Ende verlor man durch einen Gegentreffer in der 90. Minute mit 1:0.

20.| Die Standards der Gäste sind deutlich ausbaufähig. Auch ein Freistoß aus dem linken Halbfeld sorgt für keinerlei Gefahr und wird schnurstracks geklärt.

18.| Nach einem Fehlpass landet das Leder bei Sebastian Jacob, der nicht lang fackelt und es einfach mal aus zentralen 22 Metern probiert. Es bleibt beim Versuch: Der satte Schuss geht ein gutes Stück rechts am Tor vorbei.

15.| Nach 15 Minuten haben die Gäste einen leichten Vorteil, was den Ballbesitz angeht. Auch spielerisch sind die Saarbrücker überlegen und suchen aktiver den Weg nach vorne. Einen Torschuss hat man aber noch nicht vorzuweisen.

13.| Nach einem Flankenversuch von Nicklas Shipnoski von der rechten Seite gibt es erneut einen Eckball. Anthony Barylla legt sich die Kugel zurecht, aber die harte Hereingabe findet keinen Abnehmer und wird geklärt. Das Team von Lukasz Kwasniok schafft es nicht die Standards für sich zu nutzen.

11.| Der FCS schafft es nun immer öfter zum gegnerischen Strafraum vorzudringen. Erneut holt man auch eine Ecke heraus. Dieses Mal fängt sie aber Leo Weinkauf problemlos ab.

10.| Auf der linken Seite bricht Mario Müller durch und flankt in den Strafraum. Dort lauert zwar Sebastian Jacob, doch die Verteidigung ist schneller und klärt zum Einwurf.

8.| Der 1. FC Saarbrücken bekommt die erste Ecke des Spiels, doch die wird bereits am Fünfmeterraum von den Hausherren abgefangen.

7.| Die Spielanteile sind bisher ausgeglichen. Beide Mannschaften versuchen Sicherheit zu gewinnen und lassen die Kugel durch die eigenen Reihen laufen. Nach vorne geht allerdings noch nicht allzu viel. Vor den Toren wird es bisher noch nicht gefährlich.

4.| Halb Schuss, halb Flanke... Maximilian Sauer ist auf der rechten Seite mit aufgerückt, aber sein Versuch von der Strafraumecke geht weit oben links am Tor vorbei.

2.| Im Strafraum kommt Sebastian Jacob an die Kugel und versucht es direkt mal aus 15 Metern mit einem Schuss. Der wird aber noch rechtzeitig geblockt - keine Gefahr für Leo Weinkauf!

1.| Los geht's!

Vor Beginn:

Im Vergleich zum Wochenende nimmt Torsten Lieberknecht keine Veränderungen an seiner Sieger-Startelf vor. Beim FCS gönnt Lukasz Kwasniok lediglich Maurice Deville sowie Fanol Perdedaj eine Pause, die zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen. Für die beiden starten Boné Uaferro und Kianz Froese.

Vor Beginn:

Dass der heutige Gegner nach dem erfolgreichen Saisonstart zuletzt schwächelte, könnte den Zebras in die Karten spielen. Gegen den SC Verl (1:2) und den KFC Uerdingen 05 (0:1) musste sich das Team von Lukasz Kwasniok jeweils knapp geschlagen geben. Umso größer dürfte aber auch die Motivation der Saarländer sich den 1. Platz zu krallen, statt die kleine Negativ-Serie fortzusetzen.

Vor Beginn:

Die bisherigen sechs Spiele des MSV sorgen für einen durchwachsenen Saisonstart. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen stehen auf dem Konto. Zuletzt siegte man aber mit 2:0 beim TSV 1860 München und sammelte ordentlich Selbstvertrauen. "Es war nicht alles perfekt. Das war ein schmutziger Sieg. Drittliga-like. Aber da wollen wir weiter machen', sagte Torsten Lieberknecht in der Medienrunde.

Duisburg gegen Saarbrücken: Die Aufstellungen

Beim MSV fehlen die Langzeitverletzten Engin, Sabanic und Mickels, auch für Bitter kommt ein Einsatz zu früh. Die Gäste müssen auf Bösel, Bulic, Golley und Gouras verzichten.

Duisburg : Weinkauf - Sauer, D. Schmidt, Fleckstein, Sicker - M. Jansen - Kamavuaka, Krempicki, Scepanik - Karweina, Vermeij

: Weinkauf - Sauer, D. Schmidt, Fleckstein, Sicker - M. Jansen - Kamavuaka, Krempicki, Scepanik - Karweina, Vermeij Saarbrücken : Batz - Zellner, Sverko, Uaferro - Barylla, Mar. Müller - Zeitz - Jänicke, Froese - Shipnoski, Jacob

Vor Beginn:

Helfen könnte das Comeback von Moritz Stoppelkamp: Der Kapitän ist nach seiner Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus noch nicht bei 100 Prozent, aber, so Lieberknecht: "Er scharrt natürlich mit den Hufen, weil er unbedingt wieder mit dabei sein möchte."

Vor Beginn:

Nach dem Sieg gegen Tabellenführer 1860 München gehen die Zebras mit Selbstvertrauen in die Begegnung. Zwei Spiele weniger als die Konkurrenz hat das Team von Torsten Lieberknecht auf dem Konto, sodass Tabellenplatz 16 keine Aussagekraft hat.

Vor Beginn:

Für die gestiegenen Ansprüche hat FCS-Stürmer Sebastian Jacob dennoch kein Verständnis: "Das Thema Erwartungshaltung geht mir ziemlich auf den Sack. Es ist ein Thema, das von außen immer wieder reingebracht wird und einfach nur für Unruhe sorgt." Man sei mit dem Saisonstart natürlich zufrieden, müsse aber bis ins Frühjahr abwarten, wie sich die Spielzeit entiwckle: "Dann kann man sich vielleicht über andere Ziele unterhalten."

Vor Beginn:

Der überragende Lauf von Aufsteiger Saarbrücken wurde durch Niederlagen gegen Verl und Uerdingen vorerst gestoppt. Dennoch: Mit einem Sieg im Nachholspiel könnten die Saarländer mit dann 16 Punkten wieder an die Tabellenspitze springen.

Vor Beginn:

Gespielt wird heute Abend um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Erstmals seit 2014 stehen sich die Teams gegenüber, damals setzte sich der MSV in Saarbrücken mit 2:0 durch.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Nachholbegegnung in der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken.

© imago images / Martin Hoffmann

3. Liga: MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie MSV Duisburg gegen den 1. FC Saarbrücken im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen ist die Begegnung live und exklusiv bei Magenta Sport zu sehen.

Das Sportangebot der Telekom ist sowohl im TV als auch per Livestream abrufbar. 15 Minuten vor Spielbeginn startet die Vorberichterstattung mit Moderator Konstantin Klostermann und Kommentator Markus Höhner.

Auch das Parallelspiel - die Begegnung FSV Zwickau gegen Türkgücü München muss ebenfalls nachgeholt werden - zeigt Magenta Sport . Lediglich ausgewählte Samstagsspiele der 3. Liga sind im frei empfangbaren Fernsehen auf den Dritten Programmen zu sehen.

3. Liga: Die Tabelle vor dem Nachholspiel MSV gegen 1. FCS

Gewinnt der MSV seine beiden Nachholspiele, kann er sogar zur Spitzengruppe der Liga aufschließen. Ganz oben steht Hansa Rostock, während der 1. FC Kaiserslautern als einziges Team der Liga weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.