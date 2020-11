FC Brügge gegen BVB heute live: So Siehst du Borussia Dortmund in der Champions League

Facebook

BVB bei FC Brügge: Informationen zum Spiel

Nach einem Sieg und einer Niederlage in den ersten beiden Champions-League-Gruppenspielen trifft Borussia Dortmund am heutigen Mittwoch, den 4. November, auf den FC Brügge. Der slowenische Schiedsrichter Damir Skomina pfeift die Partie um 21 Uhr im Jan-Breydel-Stadion in Brügge an.

BVB bei FC Brügge: Heute live im TV und Livestream

Wer den BVB heute gegen den FC Brügge in Aktion sehen will, wird Sky benötigen. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel nämlich live und in voller Länge auf dem Sender Sky Sport 2 HD . Kai Dittmann begleitet dabei die Zuseher vor ihren Bildschirmen über 90 Minuten lang durch das Spiel.

Auf Sky ist ab 18.55 Uhr ebenfalls eine Konferenz mit allen Spielen des Champions-League-Abends zu sehen. Auch FC Brügge gegen Dortmund ist darin enthalten. Die Konferenz läuft auf dem Sender Sky Sport 1 HD .

Neben dem TV-Angebot von Sky kann der Sender auch via Livestream genutzt werden. Um auf den Inhalt zugreifen zu können, gibt es zwei Optionen. Zum einen das SkyGo -Abo und zum anderen das SkyTicket . Für beide Varianten fallen Kosten an.

Champions League Highlights auf DAZN

Nach Abpfiff der Partie sind die besten Szenen zusammengefasst auf der DAZN -Plattform abrufbar. Ebenso werden von den anderen Spielen die Highlights angeboten.

DAZN bietet zusätzlich zu den Highlights auch komplette Spiele an. Die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und die Primera Division, gehören zum Besten, was der Dienst im Bereich Fußball zu bieten hat.

Auch bei den US-Sportfans ist das "Netflix des Sports" beliebt. Spiele der NFL, NBA, NHL und MLB können ebenfalls live verfolgt werden. Das Angebot wird mit Sportarten wie unter anderem Darts, Wrestling, Tennis, Handball, Kampfsport, Wintersport oder Radsport ergänzt.

Ein DAZN -Abo kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor gibt es noch die Möglichkeit, kostenfrei einen Probemonat abzuschließen.

BVB bei FC Brügge im Liveticker

Als Alternative zum Sky TV-und Livestream-Angebot stellt SPOX einen Liveticker zum Mitlesen bereit. Damit habt Ihr auch alle wichtigen Spielszenen im Überblick.

Den Liveticker zum Spiel Brügge gegen Dortmund findet Ihr hier.

Den Liveticker zur Mittwochs-Konferenz findet Ihr hier.

BVB bei FC Brügge: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Brügge:

Mignolet - Clinton, Mechele, Deli - Vormer, Rits, Vanaken - Diatta, Sobol - De Ketelaere - Dennis

Borussia Dortmund:

Bürki - Piszczek, Akanji, Delaney - Meunier, Dahoud, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reyna - Haaland

BVB: Der Champions-League-Spielplan im Überblick