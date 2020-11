Schachtjor Donezk - Borussia Mönchengladbach 6:0: Überragende erste Halbzeit! BMG überrollt Schachtjor

Facebook

Marco Rose platzte nach der Gala-Vorstellung beinahe vor Stolz, Dreifach-Knipser Alassane Plea schnappte sich flink den Spielball. "6:0 ist außergewöhnlich. Heute haben wir eine Menge richtig gemacht - um nicht zu sagen fast alles", sagte Rose nach dem zweithöchsten Auswärtssieg der langen Gladbacher Europapokal-Geschichte.

Mit gnadenloser Effizienz überrollte Gladbach den ukrainischen Meister, vor allem die erste Halbzeit geriet denkwürdig. "Die Jungs waren von der ersten Minute an da. Wir haben den Gegner unter Druck gesetzt, Bälle gewonnen. Der Plan ist aufgegangen", sagte Rose, dessen Team in der schwierigen Gruppe B zur Halbzeit die Tabellenführung übernahm. Christoph Kramer attestierte vor allem dem eiskalten Plea einen "Sahne-Tag".

"Wenn du als Stürmer drei Tore schießt, ist das ein Ausrufezeichen", sagte auch Rose, der in der Halbzeitpause trotz einer 4:0-Führung mahnende Worte fand, schließlich hatte die Borussia an den ersten beiden Spieltagen sowohl gegen Inter Mailand (2:2) als auch gegen Real Madrid (2:2) noch einen Vorsprung verspielt: "Zur Pause habe ich den Jungs natürlich von dem Pferd und der Apotheke erzählt, um die Spannung hoch zu halten", sagte der 44-Jährige.

Schachtjor Donezk - Borussia Mönchengladbach: Die Analyse

Rose vertraute auf die gleiche Startelf wie in der vergangenen Woche gegen Real Madrid. Im 4-2-3-1 der Fohlen agierte wie zuletzt Plea als Stoßstürmer. Schachtjor setzte beim starken Beginn der Borussia ein 4-5-1, das mitunter in ein 6-3-1 mutierte, dagegen, stand mit den zwei Ketten unglaublich dicht aufeinander und hatte vor allem in der letzten Reihe sehr enge Abstände zwischen den einzelnen Verteidiger.

Mit weiten Diagonal-Bällen überspielte Gladbach diese dadurch immer wieder und nutzte den sich bietenden Raum auf den Flügeln. Daraus entstand gleich das 1:0, als der hochstehende Lainer auf rechts von Florian Neuhaus geschickt wurde. Seine flache Hereingabe in den Rückraum verwertete Plea.

Trotz der Führung im Rücken pressten die Gäste immer wieder hoch an. Zudem waren die Fohlen präsenter und aktiver in den Zweikämpfen. Beispielhaft dafür war das Nachsetzen von Plea vor dem 2:0. Über Stindl kam der Ball zu Christoph Kramer, dessen Schuss von Bondar abgefälscht wurde und an Keeper Anatolii Trubin vorbeitrudelte.

Kurze Zeit später legte Plea mit einem trockenen Schuss von der Strafraumgrenze in den Winkel nach. Dem Treffer war erneut ein weiter Diagonal-Ball vorausgegangen. Schon kurz vor der Pause machte Bensebaini nach einem Eckball mit dem 4:0 alles klar.

Auch nach der Pause blieb die Borussia spielbestimmend und ließ nicht locker. Erst vergaben Thuram und Elvedi, ehe Stindl nach einem ganz schwachen Abstoß von Torhüter Trubin und erneut Plea die Führung ausbauten.

Schachtjor Donezk - Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Schachtjor Doenzk: Trubin - Dodo, Bondar, Khocholava , Korniienko - Maycon (69. Stepanenko) - Tete, Marlos (46. Kovalenko) , Marcos Antonio (46. Alan Patrick) Salomon - Taison (46. Junior Moraes)

Borussia Mönchengladnbach: Sommer - Lainer (81. Lang) , Ginter, Elvedi (81. Jantschke), Bensebaini - Kramer Neuhaus, Hofmann (75. Hofmann), Stindl (69. Wolf), Thuram - Plea (81. Traore)

Schachtjor Donezk - Borussia Mönchengladbach: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Plea (8.), 2:0 Bondar (17./Eigentor), 3:0 Plea (26.), 4:0 Bensebaini (44.), 5:0 Stindl (65.), 6:0 Plea (78.)

Alassane Plea war in allen drei Champions-League-Spielen in dieser Saison an einem Treffer beteiligt. Nach zwei Assists schoss der Franzose seinen insgesamt ersten Treffer in der Königsklasse. Selbstredend war es auch sein erster Dreierpack in der Champions League.

Die Borussia hat in dieser Saison schon 10 Tore geschossen. Doppelt so viele wie in der Gruppenphase 2016/17 insgesamt, als Gladbach zuletzt in der Königsklasse vertreten war.

Die 0:6-Pleite war für Schachtjor die zweithöchste Niederlage gegen ein deutsches Team. Im März 2015 verloren die Ukrainer das Achtelfinal-Rückspiel gegen den Fc Bayern sogar mit 0:7.

Das 6:0 von Gladbach war der erste Sieg einer deutschen Mannschaft in der Ukraine seit 26 Jahren.

Der Star des Spiels: Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach)

Überragender Mann in einem unglaublich starken Teamgefüge. Der Franzose war zwar nicht so sehr ins Spiel involviert, dafür unglaublich kaltschnäuzig (3 Tore bei 5 Schüssen) und lief Schachtjors Innenverteidiger immer wieder klug an. War an der Entstehung des 2:0 beteiligt und legte Stindl das 5:0 auf. Auch stark Stefan Lainer, der über die rechte Seite immer wieder antrieb und unglaublich giftig in den Zweikämpfen war.

Der Flop des Spiels: Valerii Bondar (Schachtjor Doenzk)

Das 21 Jahre alte Eigengewächs der Ukrainer zahlte ordentlich Lehrgeld im direkten Duell mit Plea. Kam beim 0:1 zu spät, vertändelte zudem leichtfertig den Ball vor dem 0:2 und fälschte dann auch noch den Schuss von Kramer entscheidend ab.

Der Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük

Der Türke fiel nicht groß auf, hätte jedoch in der ersten Halbzeit durchaus auf Elfmeter für Gladbach entscheiden können, als Bondar mit dem Arm am Ball war.