Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Hoffenheim - Union Berlin heute live im TV und Livestream?

© imago images / Poolfoto

TSG Hoffenheim gegen Union Berlin: Termin, Uhrzeit und Ort

Die TSG Hoffenheim empfängt Union Berlin am heutigen Montag (2. November) um 20.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim. Die Gastgeber haben die bisher einzigen beiden Bundesliga-Duelle der beiden Mannschaften in der vergangenen Saison für sich entschieden.

© imago images / HochZwei

Bundesliga: Hoffenheim gegen Union heute live im TV und Livestream

Das Montagsspiel der Bundesliga wird nicht im Free-TV zu sehen sein. DAZN hat sich aber die Rechte am Montagsspiel der Bundesliga gesichert.

DAZN zeigt die Partie live und exklusiv in voller Länge, beginnend mit den Vorberichten ab 20.15 Uhr. Folgende Crew erwartet Euch dort:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

Der Streamingdienst zeigt alle Bundesliga-Spiele am Freitag- und Montagabend sowie weitere ausgewählte Spiele zur Primetime, etwa am Samstagabend um 20.30 Uhr. Außerdem findet Ihr dort alle Highlights der Bundesliga sowie 2. Liga 40 Minuten nach Spielende zum Abruf verfügbar.

DAZN zeigt außerdem alle Spiele der Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 sowie einen Großteil der Champions-League-Begegnungen live und exklusiv in voller Länge. Ihr findet dort neben weiteren europäischen Pokalwettbewerben, internationalen Ligen, Frauenligen und der Nations League auch den spektakulärsten Sport aus den USA (NFL, NBA, MLB und NHL) sowie UFC, Boxen, WWE, die Handball-Champions League, die Basketball-Champions-League, Darts, Snooker, Wintersport, Motorsport, Radsport, Feldhockey, Rugby, Beachvolleyball, E-Sports und noch vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN könnt Ihr euch ein monatlich kündbares Abo für 11,99 Euro oder das Jahresabonnement für volle zwölf Monate sichern.

Bundesliga: Hoffenheim gegen Union heute im SPOX-Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Spiel natürlich auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Hier entlang zum Liveticker zu Hoffenheim-Union .

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle