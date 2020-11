Thomas Hitzlsperger lobt Funktionär Oliver Kahn: "Karriere-Planung vorbildlich"

Facebook

© imago images / Herbert Bucco

"Ich finde es bemerkenswert, was er erreicht hat in seinem Leben", sagte Hitzlsperger in einem Interview mit der Bild . "Einmal als Fußball-Profi, diesen absoluten Willen, für den er steht und der ihm so viel Erfolg eingebracht hat. Und ich finde seine Karriere-Planung vorbildlich."

Die Karrieren von Hitzlsperger und Kahn ähneln sich dabei. Beide waren bei der WM 2006 für Deutschland aktiv, beide waren danach als TV-Experten im Einsatz und haben nun Positionen in den Vorständen ihrer Klubs eingenommen. Kahn ließ sich dabei länger Zeit und studierte intensiv, was Hitzlsperger beindruckte.

"Dass er sich die Zeit nimmt, dass er sich weiterbildet, um für den FC Bayern als Vorstand geeignet zu sein. Er hat eine Riesenaufgabe: den Erfolg nicht nur zu verwalten, sondern weiter zu gestalten auf höchstem Niveau. Für mich ist es nicht weniger anspruchsvoll, bei einem Verein, der groß ist, nicht mehr die Erfolge hatte - aber trotzdem ambitioniert ist."

Er selbst gab an, dass er nicht neben seiner Vorstandsarbeit noch Kurse belege. "Das mache ich nicht. Dafür fehlt einfach die Zeit. Die Kunst ist, täglich möglichst viel aufzunehmen, zu verarbeiten und Lösungen zu finden."

Hitzlsperger ist im Gegensatz zu Kahn bereits Vorstandsvorsitzender. Der Titan ist noch nicht soweit und wird erst noch eingelernt, bevor er Anfang 2022 dann Karl-Heinz Rummenigge ablösen soll.