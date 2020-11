BVB, News und Gerüchte: Mats Hummels besitzt "gutes Heilfleisch"

Facebook

BVB: Hummels hat gutes "Heilfleisch"

Kurz vor Schluss musste Mats Hummels gegen Arminia Bielefeld ausgewechselt werden, der Oberschenkel machte zu. Gegen Brügge wird der Abwehrchef wohl unter der Woche fehlen, dafür besteht weiter Hoffnung, dass Hummels am Wochenende zum Klassiker gegen die Bayern wieder mit von der Partie sein könnte.

Laut Informationen des kicker bestehe bei Hummels Hoffnung und auch Julian Brandt glaubt, dass der Doppeltorschütze vom Wochenende zum Spitzenspiel wieder fit sein kann. "Der kriegt das schon hin, der hat gutes Heilfleisch", witzelte Brandt.

BVB: Lothar Matthäus spricht über Haaland-Zukunft

Erling Haaland knipst auch in dieser Spielzeit fleißig für die Borussia, in neun Pflichtspielen hat der Norweger schon wieder acht Treffer verbucht. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der 20-Jährige zu einem absoluten Topklub wechselt, das sieht auch Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus so.

"Dortmund ist eine der Top-10-Mannschaften in Europa, aber da gibt es fünf, sechs bessere und da wird er irgendwann mal aufschlagen", sagte Matthäus am Sonntag bei Sky90 . "Ich denke an die großen Vereine, nicht unbedingt Bayern München, weil Robert Lewandowski die nächsten zwei, drei Jahre noch spielen wird und so lange wird Haaland wahrscheinlich nicht in Dortmund bleiben."

Matthäus glaubt, dass Haaland die Bundesliga verlassen und stattdessen bei einem großen Klub in Spanien oder England anheuern wird. Als mögliche Kandidaten nannte der 59-Jährige Barcelona, Real Madrid, Manchester United und auch den FC Liverpool.

© GEPA

BVB: Salzburg-Manager spricht über Haaland-Verkauf

Zu Gast bei Sky90 war auch Christoph Freund, der Sportdirektor von RB Salzburg. Freund fädelt 2019 den Wechsel von Haaland von Molde in die Mozartstadt ein und gab an, dass dies "ein richtig cooler Transfer für uns" gewesen sei.

Lange konnten die Österreicher den Youngster aber nicht halten, nach zwölf Monaten verkauften die Roten Bullen Haaland für 20 Millionen Euro nach Dortmund, nachdem sie ihn für 8 Millionen aus Molde losgeeist hatten.

"Die Gespräche mit Dortmund waren kurz", sagte Freund zu den Verhandlungen mit dem BVB. "Sie haben uns mitgeteilt, dass sie sich geeinigt haben. Wir hatten da nicht mehr so viel Einfluss darauf, aber es ist korrekt abgelaufen. Es waren viele Vereine interessiert und haben sich gemeldet. Am Ende war es eine Entscheidung vom Spieler", versicherte Freund.

Der stimmte Matthäus übrigens zu, dass Haaland der ideale Spieler für Liverpool sei. "Da wird er landen", sagte Freund. "Er kann bei allen Vereinen der Welt spielen. Mit seiner Mentalität, seinem Willen, mit seinem Selbstbewusstsein kann er in den nächsten zehn Jahren dem europäischen Fußball einen Stempel aufdrücken."

Erling Haaland: Seine Statistiken für Borussia Dortmund

Wettbewerb Spiele Tore Minuten Bundesliga 20 18 1.449 Champions League 4 4 360 DFB-Pokal 2 1 101 DFL-Supercup 1 1 67

BVB: Felix Passlack freut sich über neue Chance

Die Schlagzeilen auf der Bielefelder Alm bekam natürlich Doppelpacker Mats Hummels, doch auch Felix Passlack wusste als Linksverteidiger bei der Arminia zu überzeugen. Der 22-Jährige spielte komplett durch und stellte seinen Gegenspieler, den wendigen Japaner Ritsu Doan, komplett kalt. "Es fühlt sich gut an, 90 Minuten für den BVB auf dem Platz zu stehen", sagte Passlack am Tag danach gegenüber den Ruhr Nachrichten .

Das Eigengewächs ist eine der Überraschungen der Saison bei den Schwarz-Gelben, nur wenige trauten dem zuletzt zu Fortuna Sittard ausgeliehenen Außenspieler eine Rolle zu. "Ich habe sehr viel dafür getan, sehr hart gearbeitet. Ich werte das als Lohn der harten Arbeit."

Für Passlack spricht seine Flexibilität, der 22-Jährige kann auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. "Ich spiele dort, wo der Trainer mich hinstellt, gebe ich immer 100 Prozent. Ob es defensiv oder offensiv ist, links oder rechts, ist mir völlig egal."

In dieser Saison absolvierte Passlack bereits sechs Pflichtspiele, in Bielefeld durfte er zum dritten Mal über die vollen 90 Minuten ran. Sein einziges Saisontor gelang Passlack beim 4:0 über den SC Freiburg.

BVB: Der Spielplan für die kommenden Wochen