Manchester City steht offenbar vor Verpflichtung von Filip Stevanovic

© imago images / Camera 4/International

Demnach zahlt ManCity im Januar 2021 acht Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für den Serben. Die serbische Zeitung Novosti berichtet von 8,5 Millionen Euro. Stevanovic soll wohl verpflichtet und bis zum Saisonende zurück an Partizan verliehen werden.

Auch Manchester United wurde ein Interesse an Stevanovic nachgesagt. ManCity stach die Red Devils wohl aus.

Der 18 Jahre alte Stevanovic ist auf dem linken Flügel zuhause. Er kann aber auch rechts oder im Zentrum hinter den Spitzen spielen.

In der vergangenen Saison war er in der serbischen Super liga an zehn Toren direkt beteiligt (7 Tore, 3 Vorlagen). Er spielte zudem bereits in der Europa League.