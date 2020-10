FC Bayern München, News und Gerüchte: Termin für Klub-WM in Katar gefunden?

Der FC Bayern tritt wohl im Februar bei der Klub-WM in Katar an. Das Spiel am Samstag gegen den 1. FC Köln steigt offenbar ohne Robert Lewandowski. Außerdem: FCB-Präsident Herbert Hainer spricht unter anderem über die Frauenfußball-Pläne an der Säbener Straße. Hier gibt es News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, Gerücht: Klub-WM in Katar im Februar?

Mit dem Champions-League-Sieg im August hat sich der FC Bayern automatisch für die Teilnahme an der Klub-Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Ursprünglich wollte die FIFA das Turnier im Dezember austragen, die Corona-Krise und das sich daraus ergebene Mammutprogramm an Spielen machten diesen Plan jedoch zunichte.

Wie nun die Süddeutsche Zeitung berichtet, soll die Klub-WM im Februar steigen. An welchen Tagen genau und in welcher Form, ist noch nicht bekannt. Bei der FIFA gab es vor der Corona-Krise Gedankenspiele, den Wettbewerb in Form eines Mini-Turniers mit sieben Mannschaften auszutragen. Angesichts des veränderten Spielplans ließe sich dies wohl aber kaum realisieren.

"Die Mannschaft würde die Klub-WM schon gerne spielen", sagte FCB-Trainer Hansi Flick Anfang Oktober, "aber man muss einen Termin finden, was sicher nicht so einfach ist."

FC Bayern, News: Lewandowski fehlt wohl gegen Köln

Robert Lewandowski verpasst übereinstimmenden Medienberichten zufolge das Bundesliga-Spiel des FC Bayern am Samstag beim 1. FC Köln (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) - auf Wunsch von Flick. Der Coach der Münchner will den 32-jährigen Torjäger aus Polen demnach im Hinblick auf die beiden schweren Auswärtsspiele in Salzburg und Dortmund schonen.

Die kommenden Gegner des FC Bayern

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Heim/Auswärts 31.10.2020 15.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln A 03.11.2020 21 Uhr Champions League FC Salzburg A 07.11.2020 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund A 21.11.2020 15.30 Uhr Bundesliga Werder Bremen H

FC Bayern, News: Hainer will FCB-Frauen stärken

Am 15. November feiert Herbert Hainer sein erstes Jubiläum als Präsident des FC Bayern. Welche Visionen er für die Zukunft hat, verriet der 66-Jährige am Freitag in einem Interview mit den vereinseigenen Kanälen.

"Wir haben nun einen Strategieprozess angestoßen, denn wir müssen in den kommenden Jahren viel bewältigen: Die Pandemie, die digitale Revolution, die finanziellen Herausforderungen, ganz allgemein eine Sportwelt im Wandel", zählte Hainer auf.

"Gleichzeitig müssen wir unsere Werte immer behalten und dürfen unsere Wurzeln nie aus den Augen verlieren. Wir werden diesen Weg nicht verlassen, denn ich habe das hier jetzt in meinem ersten Jahr erlebt: Jeder einzelne Mitarbeiter lebt diesen familiären Zusammenhalt - und genau deshalb bleiben wir erfolgreich."

Was Hainer besonders am Herzen liegt: "Wir wollen uns im Frauenfußball in den nächsten Jahren in Europas Spitze etablieren." In der aktuellen Saison stehen die FCB-Frauen nach sieben Spieltagen mit 21 Punkten auf Rang eins - zwei Zähler vor dem VfL Wolfsburg.

