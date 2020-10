Formel 1: Bottas in Imola auf Pole Position: "Großartiges Gefühl"

Diesmal gibt es in der Formel 1 keine allzu lange Pause - es geht am heutigen Samstag in der Emilia-Romagna in Italien weiter. Auf dem Programm stehen Training und Qualifying. SPOX erklärt euch, wo ihr die Events im TV, Livestream und Liveticker seht.