Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Team 2

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid im Liveticker zum Nachlesen - 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Thuram (32.), 2:0 Thuram (58.), 2:1 Benzema (87.), 2:2 Casemiro (90.+3)

Nach dem Spiel

Real dagegen holt immerhin mal einen Punkt bleibt damit aber Tabellenletzter der Gruppe B und liegt schon vier Punkte hinter Tabellenführer Shakhtar. Die Königlichen bekamen offensiv nie den Zugriff auf das Spiel wie noch im Clasico und glichen am Ende glücklich aus. Mit Inter wartet in der kommenden Woche der vermeintlich stärkste Gegner, der ebenfalls schon unter Druck steht.

Nach dem Spiel

Am Ende blieben die Königlichen aber eiskalt. Offensiv reichte ein starker Thuram, gepaart mit guten Aktionen von Lainer und Plea, um am Ende immerhin einen Punkt zu retten. Kommende Woche kommt es zum unerwarteten Spitzenspiel gegen Shakhtar.

Nach dem Spiel

Borussia Mönchengladbach bleibt damit wettbewerbsübergreifend sechs Spiele ungeschlagen, gibt aber erneut in der Königsklasse in der Nachspielzeit eine Führung aus der Hand. Die Mannschaft von Marco Rose lieferte an sich eine blitzsaubere Defensivleistung ab, wirklich gefährlich wurde Real nur selten.

90.+5 Minute

Dann ist Schluss! Mönchengladbach und Real trennen sich 2:2!

Casemiro und Benzema: Real kommt spät zum Remis

90.+3 Minute

Tooooor! Borussia Mönchengladbach - REAL MADRID 2:2! Casemiro mit dem späten Ausgleich! Modric bringt eine Flanke von halbrechts an den langen Pfosten, wo Ramos zurück ins Zentrum legt. Casemiro hält den Fuß rein und erzielt aus kurzer Distanz den Ausgleich.

90.+2 Minute

Vier Minuten bleiben Real noch für den Ausgleich, die Königlichen machen jetzt natürlich unheimlich Druck. Das wird eine heiße Schlussphase!

90.+1 Minute

Die Nachspielzeit ist angebrochen, noch ist keine Zeit angezeigt worden.

89. Minute

Real ist wieder Feuer und Flamme, dementsprechend hart geht Casemiro im Mittelfeldzentrum auch ins Duell mit Herrmann. Gelb für den Brasilianer.

87. Minute

Toooor! Borussia Mönchengladbach - REAL MADRID 2:1! Benzema gibt den Königlichen Hoffnung! Valverdes Flanke von rechts wird immer länger, am linken Pfosten köpft Casemiro schließlich zurück ins Zentrum, wo Benzema per Seitfallzieher zum Anschlusstreffer einnetzt.

85. Minute

Neuhaus kassiert für ein taktisches Foul im Mittelfeld nochmal Gelb, diese Verwarnung nimmt der Gladbacher sicher gerne in Kauf.

84. Minute

Real tauscht positionsgetreu, Asensio verlässt den Rasen für Rodrygo.

81. Minute

Zehn Minuten noch im Borussia-Park, so langsam läuft Real die Zeit davon. Ein Comeback wird immer unwahrscheinlicher, vor allem weil es nach dem 0:2 erst eine wirkliche Chance aus Sicht der Königlichen gab.

79. Minute

Nächste Wechsel bei den Fohlen: Breel Embolo kommt für Plea, Hannes Wolf für den emsigen Stindl.

79. Minute

Bensebaini ist nun ebenfalls verwarnt. Der Außenverteidiger ist im Zweikampf mit Casemiro etwas zu spät und kassiert Gelb.

77. Minute

Valverde feuert einen Verzweiflungsversuch aus 25 Metern leicht linker Position ab, wird aber umgehend von Kramer abgeblockt. Für Real ist weiterhin kein Durchkommen.

Real harmlos: Gladbach hat gegen die Madrilenen alles im Griff

75. Minute

Hazard ans Außennetz! Benzema tunnelt von der linken Strafraumkante aus zunächst Elvedi und findet den einlaufenden Belgier am kurzen Pfosten, dessen Direktabnahme aus fünf Metern klatscht aber ans Außennetz.

73. Minute

Real versammelt sich erneut vor dem Gladbacher Sechzehner, wie schon in den vergangenen 70 Minuten passiert offensiv aber zu wenig bei den Gästen. So wird das nichts mit einem Comeback.

71. Minute

Auch die Borussia tauscht: Doppeltorschütze Thuram verlässt den Rasen und wird positionsgetreu durch Herrmann ersetzt.

70. Minute

Real wechselt doppelt: Zidane bringt Luka Modric und den wiedergenesenen Eden Hazard, dafür müssen Vinicius Junior und Kroos weichen.

68. Minute

Kroos schickt einen Freistoß von halbrechts in den Sechzehner, Bensebaini köpft die Kugel am kurzen Pfosten aber sicher weg.

66. Minute

Nächster Abschluss durch Stindl! Lainer bedient den Stürmer mit einem Steilpass rechts im Sechzehner, wo Stindl sich gegen Varane durchsetzt und aus 13 Metern rechter Position flach abzieht. Sein Versuch geht Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

64. Minute

Gladbach arbeitet nun immer mehr an dem eigenen Kombinationsspiel und drängt sogar auf den dritten Treffer, muss defensiv aber natürlich aufpassen. Real ist zu einer Aufholjagd fähig, das hat es gegen Donezk bereits gezeigt.

62. Minute

Real ist nach dem erneuten Gegentreffer komplett von der Rolle, die Königlichen wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Zum ersten Mal würde Real damit übrigens mit zwei Niederlagen in Serie in eine Gruppenphase starten.

60. Minute

Plea fast mit dem dritten Treffer! Hofmann chippt die Kugel aus dem Zentrum leicht links in den Strafraum auf Plea, der alleine vor Courtois auftaucht, dann aber mit einem Lupfer am Belgier scheitert.

Thuram schnürt den Doppelpack! Real 0:2 hinten

58. Minute

Tooooor! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Real Madrid 2:0! Was für ein Spielverlauf! Lainer bringt einen halbhohen Ball von rechts an den Elfmeterpunkt zu Plea, der zunächst direkt und flach Courtois unten links prüft. Thuram bekommt den Abpraller vor die Füße und schiebt ein, jubelt aber nicht. Der Franzose dachte, er stand im Abseits. Dies hatte aber Mendy aufgehoben. Treffer zählt, Doppelpack!

57. Minute

Den Gladbachern gelingt in den letzten Minuten wieder ein wenig mehr nach vorne und dadurch etwas Entlastung, Real muss wieder mehr nach hinten arbeiten.

55. Minute

Stindl holt sich die erste Gelbe Karte der Partie nach einem taktischen Foul im Mittelfeld ab.

53. Minute

Real kommt deutlich besser aus der Kabine und will zwingend den Ausgleich erzielen, insgesamt wirkt das alles deutlich zielstrebiger als noch im ersten Durchgang. Gladbach hält dem Druck aber weiterhin Stand.

51. Minute

Real drückt, Vinicius zieht die Kugel erneut aufs Tor! Valverde bedient den Brasilianer von rechts kommend mit einem schönen Rückpass an den Elfmeterpunkt, Vinicius setzt die Direktabnahme aber neben das rechte Lattenkreuz.

49. Minute

Wieder Asensio! Mendy stolpert sich irgendwie an Lainer vorbei links in den Strafraum und findet dann Asensio am kurzen Pfosten, dessen Direktabnahme von Ginter aber über das Tor gelenkt wird.

47. Minute

Asensio an den Pfosten! Nach einem Eckball von der linken Seite zieht der Spanier aus 17 Metern zentraler Position flach ab, sein Versuch klatscht aber an den linken Pfosten und wird von dort aus durch Ginter aus der Gefahrenzone geschlagen.

46. Minute

Weiter geht's! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine!

Zur Halbzeit

Real dagegen hatte durch Benzema und Asensio durchaus ordentliche Gelegenheiten, das Pressing der Königlichen funktioniert aber bisher nur suboptimal, die hochstehende Verteidigung wurde der Zidane-Elf bei einem Fehlpass zum Verhängnis. Real wirkt lethargisch und behäbig, bisher lässt sich die spielerische Überlegenheit nicht in Großchancen ummünzen.

Zur Halbzeit

Die Gladbacher sind keineswegs die überlegene Mannschaft, nutzen aber im Gegensatz zu Real Madrid die eine Großchance, die sich ihnen bot. Defensiv ist die Mannschaft von Marco Rose exzellent unterwegs und verhindert bisher erfolgreich, dass Real zu hundertprozentigen Gelegenheiten kommt. Alles, was auf den Kasten kommt, ist bisher kein Problem für Sommer.

45.+1 Minute

Halbzeit! Die Fohlen führen nach 45 Minuten mit 1:0 gegen die Königlichen aus Madrid!

44. Minute

Benzema muss sich die Kugel nun schon 30 Meter vor dem eigenen Tor abholen, der Franzose kommt kaum mal in gute Abschlusspositionen. Bisher passt das zum eher behäbigen Offensivspiel der Königlichen.

42. Minute

Mendy spielt 30 Meter vor dem Gladbacher Tor aus Mangel an Alternativen einen Ball in den Rücken von Vazquez, der die Kugel noch von der rechten Außenlinie kratzt. Bei Real läuft derzeit nicht viel rund.

40. Minute

Real reagiert keinesfalls mit einem offensiven Feuerwerk auf den Gegentreffer, vielmehr wirken die Gäste ein wenig verunsichert. Borussia Mönchengladbach hat gerade länger den Ball als bisher im Spielverlauf.

38. Minute

Sommer wird immer mehr zum Faktor für die Borussia! Asensio probiert es nach einem schönen Durchstecker von Valverde mal vom rechten Fünfereck, im kurzen Eck ist Sommer aber zur Stelle und verhindert den Einschlag.

37. Minute

Varane verhindert die nächste Großchance für die Borussia! Neuhaus sucht nach einem Ballgewinn im Mittelfeld den über halblinks durchstartenden Plea. Bevor der Franzose aber an den Ball kommt, hält Landsmann Varane den Fuß rein und blockt in höchster Not ab.

35. Minute

Der Video-Assistent hat gegen den Treffer nichts einzuwenden, dementsprechend machen wir nach gut 60 Sekunden Pause weiter. Es ging wohl um eine mögliche Abseitsposition Thurams beim Abspiel von Plea.

Kroos-Fehler, Plea-Traumpass: Gladbach führt dank Thuram

32. Minute

Toooooor! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Real Madrid 1:0! Was ein Knaller von Thuram! Plea behält im rechten Halbraum nach einem Kroos-Fehlpass die Übersicht und tunnelt den unglücklich aussehenden Varane, Thuram nimmt die Kugel am langen Pfosten neun Meter vor dem Tor an. Der Franzose zieht direkt ab und schweißt das Spielgerät oben rechts in die Maschen.

31. Minute

15 Minuten noch bis zur Pause. Sehen wir noch einen Treffer oder einigen sich beide Teams auf ein torloses Unentschieden zum Halbzeitpfiff?

29. Minute

Kroos prüft Sommer! Ein Abpraller landet 20 Meter vor dem Tor in zentraler Position bei dem deutschen Nationalspieler, Sommer taucht aber schnell ins rechte Eck ab und klärt den halbhohen Versuch auf Kosten eines Eckballs.

28. Minute

Statistisch gesehen liegt Real derzeit knapp vorne, hat etwa 70 Prozent aller Ballaktionen auf dem eigenen Konto. Gladbach wird zunehmend in die Defensive gedrängt, kann aber einen Dauerbeschuss noch verhindern.

26. Minute

Kroos bringt mal einen Eckball von der linken Seite in den Sechzehner, Casemiro stützt sich aber auf Ginter ab und beendet damit die Aktion schon, bevor sie gefährlich werden konnte.

24. Minute

Mitte des ersten Durchgangs ist das ein erstaunlich guter Auftritt der Gladbacher, die defensiv zwar ein paar Mal unaufmerksam waren, allerdings noch keine Großchance zulassen mussten. Real hat mehr vom Spiel, agiert aber auch nicht überragend.

22. Minute

Ramos mit der nächsten Chance! Kroos bedient den Spanier nach einem Eckball von rechts mit einer Hereingabe im Zentrum, der Kopfball von Ramos geht dann aber deutlich links am Kasten von Sommer vorbei.

20. Minute

Sommer traut sich was! Gegen die heranstürmenden Benzema und Vinicius packt der Keeper eine exzellente Körpertäuschung aus und klärt danach die Situation. Das hätte brenzlig werden können.

18. Minute

Die Königlichen werden stärker und drehen ein wenig mehr auf, noch ist das aber aus Gladbacher Sicht nicht besonders beunruhigend. Wie schon gegen Inter macht die Mannschaft von Marco Rose das defensiv sehr gut, Real bekommt kaum Möglichkeiten zu gefährlichen Pässen.

16. Minute

Nächster Abschluss von Benzema! Vazquez bedient den Franzosen von rechts mit einem schönen Chip-Ball am kurzen Pfosten, wo Benzema aus acht Metern und Bedrängnis von Ginter abzieht. Sein Versuch klatscht ans Außennetz.

© INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

Gladbach steht anfangs gegen Real Madrid defensiv gut

14. Minute

Elvedi hat zum ersten Mal richtig Glück, denn nach einem Stockfehler im eigenen Sechzehner nimmt Kroos dem Schweizer fast den Ball ab, trifft ihn aber dabei am Fuß. Offensivfoul und Ballbesitz für die Borussia.

12. Minute

Courtois muss zum ersten Mal eingreifen. Lainer bringt eine Flanke aus dem rechten Halbraum in Richtung langer Pfosten, wo Courtois allerdings gut aus dem Kasten kommt und vor dem einschussbereiten Plea die Kugel abfängt.

10. Minute

Real bekommt zwar ein wenig Raum zum Kombinieren, aber auch nur dort, wo die Gastgeber den Königlichen Platz lassen. So haben die Gäste zwar die Spielkontrolle, gefährlich wird es aber nicht.

8. Minute

Offensiv passiert auf beiden Seiten noch nichts mit unmittelbarer Gefahr, beide Mannschaften wollen aber durchaus im Strafraum kombinieren. Real hat die etwas höheren Spielanteile, Gladbach sorgt aber mehr und mehr für Entlastung.

6. Minute

Real presst in der Anfangsphase sehr hoch, das Triumvirat aus Vinicius, Asensio und Benzema steht den Fohlen schon am eigenen Strafraum auf den Füßen. Bisher kann sich die Borussia aber gut aus diesen Situationen befreien.

4. Minute

Beide Mannschaften gehen hochmotiviert in die Anfangsphase und drücken nach vorne, von einer defensiven Einstellung ist bei den Gladbachern überhaupt nichts zu sehen.

2. Minute

Benzema mit dem ersten halben Abschluss! Der Franzose weicht mal auf die rechte Außenbahn aus und bringt den Ball an Elvedi vorbei in Richtung Tor. Sommer passt auf, muss aber nicht eingreifen, denn das Kunstleder landet auf dem Gladbacher Tor.

1. Minute

Los geht's! Der Ball rollt im Borussia-Park.

Vor Beginn

Zinedine Zidane setzt dagegen auf Kontinuität und nimmt im Vergleich zum 3:1 gegen den FC Barcelona nur eine Änderung vor: auf der rechten Verteidiger-Position startet Vazquez für Fernandez.

Vor Beginn

Marco Rose stellt damit im Vergleich zum 3:2-Erfolg gegen den FSV Mainz 05 auf fünf Positionen um: Bensebaini beginnt auf der linken Außenbahn für Wendt, im Zentrum ersetzt zudem Neuhaus den jungen Reitz. Hoffmann kommt als zusätzlicher Mittelfeldspieler in die Partie und ersetzt Jantschke, im Sturm starten Thuram und Plea anstelle von Embolo und Herrmann.

Vor Beginn

Und hier die Startaufstellung der Borussia:

Gladbach : Sommer - Lainer , Ginter , Elvedi , Bensebaini - Kramer , Neuhaus , Hofmann , Stindl , Thuram - Plea

Vor Beginn

Die Aufstellung der Gäste ist da. So gehen die Königlichen in die Partie:

Real : Courtois - Vazquez, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy - Casemiro - Valverde, Kroos - Asensio, Vinicius Junior - Benzema

Vor Beginn

Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Israeli Olen Grinfeld, seine Assistenten an den Linien sind Roy Hassan und Idan Yarkoni. Vierter Offizieller ist Gal Leibovitz. Video-Assistent der heutigen Partie ist Joao Pinheiro, sein Assistent ist wiederum Roi Reinshreiber.

Vor Beginn

Dementsprechend rechnen sich die Fohlen heute auch Chancen auf etwas Zählbares aus, denn die Dominanz der Königlichen aus den vergangenen Jahren ist längst nicht mehr gegeben, viel zu häufig unterlaufen der auf einigen Positionen stark alternden Madrider Mannschaft Konzentrationsfehler, die Offensiv ist seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo auch nicht immer zuverlässig. Hinzu kommt, dass die Gladbacher mit dem starken Auftritt beim 2:2 gegen Inter, bei dem sie erst in letzter Sekunde den Ausgleich kassierten, durchaus gut in Form sind.

Vor Beginn

Reals Champions-League-Abenteuer in der laufenden Spielzeit hätte nicht denkbar schlechter starten können, nach 45 Minuten lag das Team von Zinedine Zidane mit 0:3 in der Ukraine zurück, ein besserer zweiter Durchgang sorgte am Ende immerhin für ein 2:3. Dennoch: Mit diesem Start hatte beim Rekordsieger der Königsklasse wohl niemand gerechnet, dementsprechend stehen die Königlichen am 2. Spieltag schon etwas unter Zugzwang.

Vor Beginn

Seit dem 0:1 zum Saisonauftakt gegen Borussia Dortmund ist die Mannschaft von Marco Rose ungeschlagen, seit dem 13. Juni gelangen in Pflichtspielen neben dem BVB nur den Bayern ein Sieg gegen die Elf vom Niederrhein. Die Borussia wirkt extrem homogen, das System Rose scheint von den Spielern voll verinnerlicht worden zu sein. Ein kompletter Außenseiter sind die Gladbacher heute also nicht.

Vor Beginn

Gladbach hat zum Auftakt gegen Inter einen Zähler eingefahren ( die Highlights im Video ). Real hat dagegen eine überraschende wie blamable Niederlage gegen ein massiv dezimiertes Donezk kassiert ( die Highlights im Video ).

Vor Beginn

Das Heimspiel der Borussia gegen die Star-Truppe um Toni Kroos ist für 21 Uhr angesetzt.

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid.

Borussia Mönchengladbach - Real Madrid heute live im TV und Livestream

Während die Partie des FC Bayern gegen Lokomotive Moskau live bei DAZN zu sehen ist, überträgt Sky Gladbach gegen Real. Der Pay-TV-Sender hat zudem eine Konferenz mit allen Spielen im Angebot.

Außerdem bietet Sky via SkyGo und Sky-Ticket einen Livestream zur Partie an. Ebenfalls einen Livestream wird DAZN im Programm haben. Das Re-Live der Begegnung startet jedoch erst um 23.30 Uhr. 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt Ihr beim Streamingdienst aber schon die Highlights der Partie ansehen.

Champions League, Tabelle: Der Stand in Gruppe B