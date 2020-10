Acht Spiele stehen heute in der Champions League an. Welche davon auf Sky zu sehen sein werden, verrät Euch dieser Artikel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images/Eibner

Wollt Ihr die Champions League live auf DAZN sehen? Dann holt Euch Euren kostenlosen Probemonat.

Champions League: Diese Spiele finden heute statt

Am 2. Spieltag der laufenden Champions-League-Saison erwartet Fußball-Fans so mancher Leckerbissen. Bereits um 18.55 Uhr trifft der FC Bayern in Russland auf Lokomotive Moskau, in den späten Spielen treffen unter anderem Real Madrid und Borussia Mönchengladbach sowie Manchester City und Olympique Marseille aufeinander.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Dienstag, 27.10 18:55 Uhr Lokomotive Moskau FC Bayern Dienstag, 27.10 18:55 Uhr Shakthar Donetsk Inter Mailand Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Atletico Madrid RB Salzburg Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Gladbach Real Madrid Dienstag, 27.10 21:00 Uhr FC Porto Olympiakos Piräus Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Olympique Marseille Manchester City Dienstag, 27.10 21:00 Uhr Atalanta Bergamo Ajax Amsterdam Dienstag, 27.10 21:00 Uhr FC Liverpool FC Midtjylland

Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live

Wie bereits vom 1. Spieltag gewohnt, zeigt Sky auch am heutigen Dienstag eine Begegnung über die vollen 90 Minuten live. Heute ist dieses Spiel das Aufeinandertreffen des deutschen Vertreters Borussia Mönchengladbach und Real Madrid. Alle anderen Spiele sind exklusiv in voller Länge auf DAZN zu sehen.

Die anderen Begegnungen könnt Ihr auf Sky allerdings auch sehen, allerdings nur in der Konferenz. Dort zeigt der Pay-TV-Sender die ersten beiden Spiele des Tages parallel, anschließend laufen die sechs späten Partien gleichzeitig. In der Konferenz werden alle Tore aus allen Spielen gezeigt.

Falls Ihr beispielsweise Lokomotive Moskau gegen den FC Bayern oder den FC Liverpool gegen den FC Midtjiylland live und in voller Länge sehen wollt, müsst Ihr diese Spiele auf DAZN anschauen. Der Streamingdienst zeigt sieben der acht Partien exklusiv über 90 Minuten.

DAZN kostet 119,99 Euro pro Jahr oder alternativ 11,99 Euro monatlich. Neukunden können zudem einen kostenlosen Probemonat beim "Netflix des Sports" abschließen. Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Probemonat.

Champions League: Die Spiele im Liveticker

Falls Ihr die Spiele nicht live im TV oder Livestream verfolgen könnt oder wollt, haben wir eine Alternative für Euch: Unsere Liveticker. Wir begleiteten jede Champions-League-Partie live, auch einen Konferenz-Ticker bieten wir an.

Zum Liveticker des Spiels Lokomotive gegen den FC Bayern gelangt Ihr hier , zum Liveticker von Gladbach gegen Real Madrid geht es hier entlang. Die Konferenz der Dienstagsspiele findet Ihr zudem hier , unseren ausführlichen Liveticker-Kalender könnt Ihr hier einsehen.

Champions League: Gladbach heiß auf Madrid-Spiel

Die Borussia geht mit hohen Erwartungen in ihr zweites Champions-League-Spiel. "Es wird ein Highlight, auf das wir uns alle freuen. Der Trainer hat es auch schon angesprochen: Es soll für uns kein lustiges Abenteuer werden, sondern wir wollen schon zeigen, was wir draufhaben", sagte Jonas Hofmann nach dem Gladbacher Sieg über Mainz 05.

Das Unterfangen dürfte allerdings kein leichtes werden: Zuletzt gewannen die Königlichen den Clasico gegen den FC Barcelona mit 3:1.

© imago images

Champions League, Tabelle: Der Stand in Gruppe B