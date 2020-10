Champions League: FC Bayern bei Lokomotive Moskau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Poolfoto

Holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaut damit das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Lokomotive Moskau und Bayern München live und in voller Länge!

Champions League - Lokomotive Moskau gegen Bayern München: Infos zum Spiel

Nach dem perfekten Start in die neue Champions-League-Saison (VIDEO: Highlights aus dem 4:0-Sieg gegen Atletico Madrid) heißt Bayerns Gegner am zweiten Gruppenspieltag Lokomotive Moskau. Diese Begegnung findet am heutigen Dienstag (27. Oktober) statt. Dabei dient die RZD Arena in Moskau als Spielstätte.

Das Schiedsrichterteam kommt aus Rumänien und wird vom Hauptschiedsrichter Istvan Kovacs angeführt. Seine Assistenten Vasile Florin Marinescu und Ovidiu Artene unterstützen ihn von den Seitenlinien aus. Ionut Marius Avram ist der Vierte Offizielle, der Spanier Alejandro Jose Hernandez Hernandez der Video-Assistent.

Champions League - Lokomotive Moskau gegen Bayern München: Heute live im TV und Livestream

Wenn es um die Übertragung der Königsklasse geht, gibt es in Deutschland zwei Anbieter, die in Frage kommen - DAZN und Sky . Der Pay-TV-Sender Sky hat sich durch das Erstwahlrecht fünf der sechs Bayern-Gruppenspiele gesichert.

Das heutige Spiel gegen Lokomotive Moskau zählt jedoch nicht zu den fünf Partien. Somit gibt es Lok Moskau gegen Bayern München live und in voller Länge beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Dort sind dann ab 18.40 Uhr Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sandro Wagner aktiv.

© imago images / opokupix

Neben dieser Partie hat das "Netflix des Sports" zahlreiche weitere Champions-League-Begegnungen im Angebot - insgesamt werden 110 der 138 Partien von DAZN gezeigt. Aber auch die Europa League, Serie A, Ligue 1, Primera Division und die Bundesliga sind bei DAZN zuhause.

Zusätzlich zum Fußball-Angebot können auch Wettbewerbe aus dem US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB) live mitverfolgt werden. Desweiteren stehen unter anderem auch Darts-, Wrestling-, Wintersport-, Radsport-, Kampfsport- oder Tennisevents zur Auswahl.

Das DAZN -Abonnement kostet monatlich 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro. Zuvor besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Sky zeigt die Partie zwar nicht in voller Länge, ein Teil der Dienstagskonferenz ist die Begegnung jedoch schon. Die Konferenz läuft dann auf dem Sender Sky Sport 1 HD . Der Sky -Livestream kann mittels SkyGo -Abo oder SkyTicket besucht werden.

Champions League - Lokomotive Moskau gegen Bayern München im Liveticker

Bayern-Fans, die kein Zugriff auf das DAZN -Angebot haben, können im detaillierten Liveticker von SPOX mitlesen.

Hier geht's zum Champions-League-Liveticker: Lokomotive Moskau gegen den FC Bayern.

FC Bayern München: Der Spielplan in der Champions League

Die Münchner sind in die neue Champions-League-Saison gestartet, wie sie die vergangene aufgehört haben. Mit 4:0 schlugen sie den wahrscheinlich stärksten Gegner der Gruppe Atletico Madrid am vergangenen Mittwoch. Zu den weiteren Gruppengegnern gehören Lokomotive Moskau und der Red Bull Salzburg.

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts Übertragung Mi, 21.10.2020 21 Uhr FC Bayern München 4:0 Atletico Madrid Sky Di, 27.10.2020 18.55 Uhr Lokomotive Moskau -:- FC Bayern München DAZN Di, 3.11.2020 21 Uhr Red Bull Salzburg -:- FC Bayern München Sky Mi, 25.11.2020 21 Uhr FC Bayern München -:- Red Bull Salzburg Sky Di, 1.12.2020 21 Uhr Atletico Madrid -:- FC Bayern München Sky Mi, 9.12.2020 21 Uhr FC Bayern München -:- Lokomotive Moskau Sky

Champions League: Tabelle der Gruppe A