3. Liga: Hansa Rostock gegen Viktoria Köln zum Nachlesen im Liveticker: Doppelter Doppelschlag! Hansa stürmt an die Spitze

Was für eine Machtdemonstration von Hansa Rostock. Im Spitzenspiel zwischen dem Vierten und dem Zweiten (Köln) gab es über 90 Minuten Einbahnstraßen-Fußball. Ein Doppelschlag von Maurice Litka (24.) und Jan Verhoek (25.) stellte die Weichen schon Mitte der ersten Halbzeit auf Sieg.

Auch nach dem Wechsel sahen die Gäste aus der Domstadt keine Sonne und wurden kurz nach der Pause durch einen weiteren Doppelschlag durch Julian Riedel (48.) und erneut Jan Verhoek (50.) überrascht. In der Folge hätte Hansa noch weitere Tore erzielen können, doch nur noch Korbinian Vollmann traf (68.)

Die Gäste konnten am Ende noch leichte Ergebniskosmetik betreiben, als Mike Wunderlich vom Punkt traf (81.). Julian Riedel hatte Wunderlich gefoult, die Rote Karte war dann aber sicherlich zu hart. Eine Statistik untermalte die Rostocker Dominanz eindrucksvoll. Die Kogge brachte satte 14 Schüsse auf den Kasten, Köln gerade einmal einen - und zwar den Strafstoß.

3. Liga: Hansa Rostock gegen Viktoria Köln zum Nachlesen im Liveticker - 5:1

Tore: 1:0 Litka (24.), 2:0 Verhoek (25.), 3:0 Riedel (48.), 4:0 Verhoek (50.), 5:0 Vollmann (68.), 5:1 Mike Wunderlich (81./FE)

1:0 Litka (24.), 2:0 Verhoek (25.), 3:0 Riedel (48.), 4:0 Verhoek (50.), 5:0 Vollmann (68.), 5:1 Mike Wunderlich (81./FE) Rote Karte: Julian Riedel (80./Hansa)

90.+1: Schluss an der Ostsee. Mit einer überragenden Vorstellung gewinnt Hansa gegen Köln mit 5:1 und zumindest für eine Nacht Tabellenführer!

90.: Gelbe Karte für Timmy Thiele (Viktoria Köln) Bokop erkennt eine Schwalbe von Thiele und gibt dafür Gelb.

89.: Und selbst hier wirken die Gastgeber in ihren Konteransätzen noch sehr gefährlich.

87.: Das Spiel läuft so ein wenig aus. Die Hansa steht natürlich noch ein Tick defensiver, was die Viktoria aber nicht kreativer macht. Timmy Thieles antreibende Flankenläufe sind da eine Ausnahme.

84.: Und die Stimmung ist im Ostseestadion irgendwie ruiniert. Jetzt denkt man gerade nicht an dieses wunderbare Spiel, sondern an den Schiedsrichter, die Zukunft und an einen Riedel, der dann ersetzt werden muss.

3. Liga: Hansa gegen Köln im Liveticker - Riedel fliegt, Wunderlich verkürzt vom Punkt

81: TOR FÜR VIKTORIA KÖLN. 5:1 durch Mike Wunderlich. Nach fast genau 81 Minuten ist die Perfektion dahin. Der Elfmter führt in Unterzahl zum 1:5. Kolke erahnt sogar noch das linke Eck, aber Wunderlich trifft diesen einfach zu genau.

80.: Rote Karte für Julian Riedel (Hansa Rostock). 'Was soll ich machen?', fragt Bokop. Direkt vorm Keeper stößt Riedel seinem Gegenspieler in den Rücken. Der fällt und dann ist das unstrittig, wenn auch brutal hart.

80.: Elfmeter für Köln!

80.: So zirkuliert die Kugel zwischen den letzten Kölner Reihen, ehe es doch nochmal schüchtern nach vorne geht, wo die Kugel mehr oder minder sofort verloren geht.

79.: Es ist erstaunlich, wie konsequent die Gastgeber ihren Weg hier auch weitergehen. Ab der Mittellinie wird gepresst, was zwar tiefer als im ersten Durchgang erscheint, aber auch da schon über ein paar Minuten praktiziert wurde.

76.: Rother soll runter, aber der weist den Coach darauf hin, dass Litka leicht humpelt. Dann wird eben kurzerhand der Tausch getauscht, Litka verlässt unter großem Applaus das Feld, Rother bleibt drauf und Daedlow betritt den Rasen.

75.: Auswechslung bei Hansa Rostock: Maurice Litka, Einwechslung bei Hansa Rostock: Oliver Daedlow.

73.: Was macht Köln? Die wagen sich weiter nach vorne, es mangelt allerdings an Tempo und Kreativität. So wirkt auch die Rostocker Defensive wenig gefordert.

70.: Auswechslung bei Hansa Rostock: Korbinian Vollmann, Einwechslung bei Hansa Rostock: Nik Omladic.

70.: Auswechslung bei Hansa Rostock: John Verhoek, Einwechslung bei Hansa Rostock: Pascal Breier.

3. Liga: Hansa Rostock gegen Viktoria Köln im Liveticker - Vollmann erhöht auf 5:0

68.: TOOOOOOOR FÜR HANSA! 5:0 durch Korbinian Vollmann. Litka schickt Vollmann links auf die Reise, der ins Eins gegen Eins mit Mielitz darf und diesen in der kurzen Ecke durch einen strammen Flachschuss überwindet.

68.: Auswechslung bei Viktoria Köln: Albert Bunjaku, Einwechslung bei Viktoria Köln: Moritz Fritz

67.: Gelbe Karte für Nils Butzen (Hansa Rostock).

65.: Übers Pressing holt sich die Hansa den Ball wieder und schließlich einen Freistoß direkt vor dem Strafraum heraus. Vollmann tritt an, aber hebt das Ding über den Kasten.

64.: Bahn macht's besser mit der Hacke, aber Verhoek traut sich einen Meter vor Mielitz nicht zum Abschluss. Keine Lücke da, bis die Verteidigung dazwischen geht.

63.: Im Gegenzug taucht Björn Rother im Strafraum auf, aber will das Leder kompliziert mit der Hacke weiterspielen. Das gelingt dem Sechser nicht, sodass die Chance verpufft.

63.: Über Timmy Thiele treibt Köln einen Konter an, doch an dessen Ende findet Thiele nicht den Zeitpunkt zur Flanke. Stattdessen dribbelt er sich fest.

60.: Verhoek testet Mielitz! Am Elfmeterpunkt wird der Offensivmann freigespielt und schießt direkt aufs Tor. Mielitz streckt einmal mehr sein linkes Bein aus, um den Einschlag zu vereiteln.

58.: Jetzt lassen die Gastgeber etwas nach und überlassen Köln den Ball, bis die nach vorne spielen und dort die Kugel wieder hergeben.

56.: An der Außenlinie muss Rostocks Bahn behandelt werden, kommt aber bald wieder zurück aufs Feld.

55.: Nach welchen Parametern findet so eine Auswechslung statt? Hier funktioniert ja gar nichts, wen nimmt man dann beim Stand von 4:0 runter? Diesmal erwischt's Holzweiler.

54.: Auswechslung bei Viktoria Köln: Kevin Holzweiler, Einwechslung bei Viktoria Köln: Jeremias Lorch.

52.: Den Schwung einfach mitnehmen, dürfte Härtel in der Kabine gesagt haben, und das machen seine Spieler. Allein die Chancen aus dem ersten Durchgang hätten für dieses Ergebnis gereicht.

3. Liga: Hansa gegen Köln im Liveticker - Nächster Doppelschlag! Rostock wie im Rausch

50.: TOOOOOOOR FÜR HANSA! 4:0 durch John Verhoek. Good night and good bye, Viktoria Köln! Von rechts fliegt die Flanke ins Zentrum und findet Verhoek, der nur wenig Zeit hat und deshalb mit dem rechten Außenrist wunderbar ins rechte Eck legt. Mielitz kann nur zuschauen.

48.: TOOOOOOOR FÜR HANSA! 3:0 durch Julian Riedel. Der arme Mielitz! Reinthaler steigt am höchsten beim Eckstoß, fordert Mielitz heraus, der das Ding irgendwie noch hält, aber mit der Klärungsaktion Riedel trifft, der fast unfreiwillig mit der Brust über die Linie drückt.

48.: Wieder Mielitz! Litka sucht nach Anspielmöglichkeiten, während er die Kugel links am Strafraum spazieren führt und plötzlich selbst abschließt. Mielitz streckt sich und blockt das Ding zur Ecke.

47.: Nils Butzen leiten einen hohen Ball richtig stark weiter, wo Neidhart einläuft und flach abschließt. Mielitz reagiert überragend, streckt das Bein aus und hält die Viktoria im Spiel.

46. : Der Ball rollt wieder, Konnten sich die Kölner berappeln?

46.: Auswechslung bei Viktoria Köln: Rene Klingenburg, Einwechslung bei Viktoria Köln: Timmy Thiele.

3. Liga: Hansa Rostock gegen Viktoria Köln im Liveticker - 2:0 zur Pause

Halbzeit :Hansa Rostock spielt eine perfekte erste Hälfte - Punkt. 2:0 steht es an dessen Ende, was durch eine starke Defensive, hohes Pressing und schnelles Umschalten vollkommen verdient ist. Die Viktoria findet dagegen überhaupt kein Mittel, ist nur zwei, drei Mal über die Außen durchgebrochen, doch brachte dann keine gefährlichen Hereingaben zustande. So erfreut sich Kolke trotz schwarzen Trikots an einer ungefährdeten weißen Weste.

45.+1: Pause im Ostseestadion. Durchschnaufen - das gilt vor allem für die überforderten Kölner!

44.: Rene Klingenburg bleibt am Boden liegen, während Rostock unbehelligt weiterspielt und einen Eckball herausholt.

42.: Nächste Flanke, nächste Chance für Hansa! Vollmann springt in den Flugkopfball, trifft damit aber nur den Manndecker Kyere-Mensah.

39.: Für die Gäste steht Cueto im Abseits. An der Stelle muss auch die letzte Reihe der Rostocker gelobt werden. Da kommt gar nichts durch.

37.: Köln atmet zu lange durch! Noch eine Flanke findet diesmal Verhoek, der auf dem Elfmeterpunkt völlig blank steht. Eilig nimmt er die Kugel runter, schießt sofort, doch trifft das Leder nicht richtig! Ganz langsam hoppelt der Ball auf den liegenden Mielitz zu, der schon nach rechts abgetaucht war.

36.: Jetzt der Pfosten! Wieder fliegt von links eine Flanke in die Mitte, die Vollmann aus spitzem Winkel nur ans Aluminium köpfen kann. Köln atmet durch.

36.: Wunderlich hebt das Ding in die Mitte, doch da steigen die Rostocker Verteidiger am höchsten und leiten direkt den Konter ein! Vollmann hat rechts platz, flankt auf den zweiten Pfosten, wo Neidhart alleine steht und das Ding volley nimmt. Mielitz ist zur Stelle!

35.: Links vom Sechzehner holt Cueto einen Freistoß heraus. Vielleicht wird es so mal richtig gefährlich.

33.: Schlicht beeindruckend, wie die Kogge hier ein ums andere Mal dem Ball und Gegner hinterjagd und die Bälle so erobert.

30.: Jetzt mal die Gäste! Bis zur Grundlinie läuft da ein Kölner runter und spielt flach in die Mitte. Kolke springt nach vorne und fängt die Hereingabe vor dem Stürmer ab.

29.: 'Spitzenreiter, Spitzenreiter', skandieren die Fans, während Vollmann von rechts halbhoch in die Mitte flankt. Diesmal ist Mielitz aber zur Stelle.

28.: Die Führung ist absolut verdient und folgerichtig. Und Rostock presst weiter bis zum allerletzten Mann. Die Viktoria weiß nicht, wie ihr geschieht.

3. Liga: Hansa Rostock vs. Viktoria Köln: Doppelschlag Hansa! Litka und Verhoek treffen

25.: TOOOOOOOR FÜR HANSA! 2:0 durch John Verhoek. Der Doppelschlag gelingt! Litka bricht diesmal auf links durch, flankt gefühlvoll ins Zentrum wo Verhoek völlig blank ist. Der steigt hoch und nickt das Ding problemlos in den linken Winkel.

24.: TOOOOOOOR FÜR HANSA! 1:0 durch Maurice Litka. Dann fällt es doch! Maurice Litka lässt 7500 Fans jubeln! Vor dem Strafraum legt Riedel nach erneut starkem Gegenpressing quer und findet eher zufälllig den anlaufenden Litka. Der schießt mit rechts wunderbar flach ins rechte Eck.

23.: Der Standard findet den 1.93 Meter großen Reinthaler, der das Ding rechts aufs Tor drückt, aber in Mielitz seinen Meister findet.

23.: Mielitz lässt sich von den Unsicherheiten der Mitspieler anstecken und lässt den Ball zur Ecke verspringen.

22.: Erneut landet ein Pass in die Spitze nur bei Kolke. Doch immerhin war die Kombination bis an den Sechzehner heran mal ansehnlich.

19.: Durchs Gegenpressing praktisch bis zur Grundlinie erobert Verhoek die Kugel am Sechzehner und legt für Litka ab. Der zieht sich das Leder auf links und zieht aufs rechte Eck ab. Mielitz lässt den Schuss fallen, springt aber hinterher und sichert ihn so.

17.: Die Gäste bekommen eine Bogenlampe im eigenen Strafraum nicht richtig geklärt. Neidhart bekommt die Kugel 20 Meter vor dem Kasten, zieht in die Mitte, doch wird noch geblockt.

15.: Exemplarisch dafür hat die Viktoria mal wieder etwas Zeit, doch aus der Verteidigung segelt ein hoher Ball einfach nur in die Hände von Kolke. Da war kein Kölner in der Nähe.

13.: Die Gastgeber wirken wacher und konzentrierter. Bei den Kölnern verspringt dagegen gerne mal ein Ball oder ein Zuspiel geht ins Leere.

12.: Bahn wird im Strafraum gestoßen, steht aber schnell wieder auf und zeigt selbst an, dass das kein Elfmeter war.

10.: Jetzt auch der erste Abschluss der Hansa! Links im Strafraum nimmt Vollmann ein Zuspiel direkt und zwingt Mielitz zu einer Parade. Der geht schnell runter und hält den Flachschuss sicher fest.

3. Liga: Hansa Rostock gegen Viktoria Köln im Liveticker: Der Gastgeber drückt

9.: Litka schlägt einen klasse Freistoß aus dem rechten Halbfeld in Richtung langen Pfosten. An dessen Ende verpassen allerdings zwei Rostocker.

8.: Plötzlich schaltet Rostock um! Verhoek fängt einen Pass von Klefisch ab und kontert im Vollsprint. Vor dem Strafraum legt er rechts raus auf Vollmann, dessen Abschluss im letzten Moment geblockt wird.

5.: In den ersten Minuten übernehmen selbstbewusste Rostocker das Mittelfeld und damit die Spielkontrolle. Jetzt darf aber auch mal die Viktoria in aller Ruhe aufbauen.

3.: Wunderlich bleibt früh im Spiel mit Schmerzen im Knöchel liegen. Schiedsrichter Prokop erkundigt sich und lässt die Mannschaftsärzte draußen. Das ist alles halb so wild.

2.: Im Spielaufbau leistet sich Köln zwei, drei gefährliche Fehlpässe, aus denen Rostock kein Kapital schlägt.

1.: Los geht's!

3. Liga: Hansa Rostock gegen Viktoria Köln heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen

Rostock: Kolke - Löhmannsröben, Riedel, Reinthaler - Butzen, Rother, Bahn, Neidhart - Vollmann, Verhoek, Litka.

Köln: Mielitz - Gottschling, Kyere, Hajrovic, Handle - Klefisch, Klingenburg - Holzweiler, Wunderlich, Cueto - Bunjaku.

Vor Beginn

Geleitet wird die Partie von Franz Bokop aus Vechta. Ihm assistieren Christian Meermann und Daniel Fleddermann an den Seitenlinien.

Vor Beginn

Mit frisch angepasstem Hygiene-Konzept sind im Ostseestadion erneut 7.500 Zuschauer zugelassen und sollen der Kogge ordentlich Rückenwind geben.

Vor Beginn

"Ich glaube, es ist noch nicht bei allen angekommen, wie eng diese Liga ist", sagte Härtel. "Mir sind elf Punkte wichtig. Wenn man schaut, wie viele Mannschaften zehn Punkte haben, ist das aber überhaupt nicht aussagekräftig." Der 51-Jährige, der schon mit dem 1. FC Magdeburg den Aufstieg in die 2. Liga schaffte, zählte Viktoria Köln zu seinen Aufstiegsfavoriten.

Vor Beginn

Dass Hansa im Dezember vergangenen Jahres 5:1 in Köln siegte, hat für Rostock-Trainer Jens Härtel keinerlei Aussagekraft mehr. "Das ist nicht vergleichbar. Es ist eine komplett andere Phase der Saison", sagte er bei der Spieltagspressekonferenz. Die Kölner seien zudem "unheimlich aktiv auf dem Transfermarkt" gewesen. Weiter lobte er, dass Viktoria deutlich variabler geworden sei. "Damit sind sie natürlich gefährlicher geworden", erklärte er.

Vor Beginn

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff zur heutigen Partie ist um 14 Uhr.

3. Liga: Hansa Rostock gegen Viktoria Köln heute im TV und Livestream

Das Spitzenspiel der 3. Liga wird ausschließlich auf Magenta Sport zu sehen sein. Der Bezahlsender der Telekom hat für Euch auch einen Livestream im Programm, diesen findet Ihr hier . Ihr benötigt hierfür allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

Telekom-Kunden können in den ersten zwölf Monaten kostenlos auf MagentaSport zugreifen. Danach kostet es monatlich 4,83 Euro. Ohne Telekom-Abo werden entweder 16,53 Euro im Monatsabo oder 9,70 Euro monatlich im Jahresabo fällig.

3. Liga: Die Tabelle vor Hansa gegen Viktoria