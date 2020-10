Schalke 04, News und Gerüchte - S04-Ultras drohen Profis vor Derby - Riether: "Druck, der raus muss"

Der FC Schalke 04 geht mit einer Negativserie von 20 sieglosen Spielen in Folge ins Revierderby gegen Borussia Dortmund. Für eine Motivation der etwas anderen Art sorgten die Ultras der Königsblauen nach dem 1:1 gegen Union Berlin am Sonntag, als sie den Profis Mut zusprachen, ihnen aber auch drohten. Das soll bei Mannschaft und Verantwortlichen jedoch nicht falsch angekommen sein. Schalke leitete außerdem Untersuchungen im Fall "Moukoko" ein. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Schalke 04.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom Vortag.

FC Schalke 04 - News: S04-Ultras? Riether hat Verständnis

Die Ansage inklusive Drohung der Ultras des FC Schalke 04 nach dem 1:1 gegen Union Berlin am Sonntag soll nach Angaben der Bild -Zeitung sowohl bei den Spielern als auch den Verantwortlichen der Königsblauen auf Verständnis gestoßen sein.

"Die Fans haben uns für das Derby heiß gemacht. Dass es nach so vielen sieglosen Spielen auch mal laut wird, ist doch normal", erklärte Lizenzspielerleiter Sascha Riether gegenüber der Bild : "Das ist Druck, der raus muss. Das ist verständlich. Normal können die Fans den im Stadion rauslassen."

Rund 80 Anhänger der Knappen hatten am Sonntagabend auf ein Treffen mit dem neuen Trainer Manuel Baum, Sportvorstand Jochen Schneider, Riether und den Spielern bestanden und zunächst versöhnliche Töne angestimmt. "Das war okay heute. Ihr müsst aber fürs Derby noch ein paar Prozente mehr draufpacken", soll ein Sprecher der Ultras gesagt haben.

Anschließend soll er deutlichere Worte gefunden haben: "Das Spiel kann man verlieren. Es kommt aber auf die Art und Weise an. Wenn ihr euch nicht mindestens so präsentiert wie heute, dann sehen wir uns wieder. Dann wird es aber nicht so friedlich. Ist das angekommen?"

Die Schalker hatten am Sonntag nach sechs Bundesliga-Pleiten in Folge gegen die Eisernen aus Berlin den ersten Punkt der Saison eingefahren, dennoch warten die Knappen seit nunmehr 20 Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga - Negativrekord. Der Erzrivale aus Dortmund, der das bis dato letzte Derby mit 4:0 für sich entschieden hatte, geht hingegen mit einem durchaus gelungenen Saisonstart ins Spiel.

S04 - Nachrichten: Moukoko? S04 leitet Untersuchung ein

Der FC Schalke 04 hat erste Ermittlungen nach den Anfeindungen gegen Youssoufa Moukoko beim kleinen Revierderby am vergangenen Sonntag eingeleitet. Der 15-Jährige in Diensten des BVB, der Schalke mit drei Treffern abschoss, war am Sonntag mit Todeswünschen und Drohungen überzogen worden. Da die 300 Eintrittskarten personalisiert waren, hofft Schalke, die Übeltäter ausfindig machen zu können.

"Der FC Schalke 04 hat das ihm zur Verfügung gestellte Audio- und Videomaterial des Spiels ausgewertet und arbeitet nunmehr intensiv an der Identifikation der verantwortlichen Personen", teilten die Königsblauen auf ihrer Homepage mit.

Bereits zuvor hatte sich Sportvorstand Jochen Schneider öffentlich für die Vorkommnisse entschuldigt. "Es ist natürlich aufs Schärfste zu verurteilen, was da passiert ist. Und es ist in der heutigen Zeit langsam auch nicht mehr in Worte zu fassen, was sich manche Menschen in unserer Gesellschaft erlauben", sagte Schneider außerdem bei Sky .

Auch der verunglimpfte Moukoko äußerte sich nach den Vorfällen in aller Deutlichkeit via Instagram-Posting: "Ihr könnt mich hassen und beleidigen, aber ihr werdet mich niemals unterkriegen, denn was ich liebe, werde ich immer tun, und das ist Fußball spielen und Tore schießen. Wir sagen NEIN zu Rassismus, es gibt genug Hass in der Welt, lasst uns zusammenhalten. Black lives matter!"

FC Schalke 04: Spielplan in den kommenden Wochen