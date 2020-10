BVB, News und Gerüchte: Mode-Unternehmerin will in Dortmunder Aufsichtsrat

Die Mode-Unternehmerin Judith Dommermuth könnte in den Aufsichtsrat von Borussia Dortmund einziehen. Der Klub hofft auf einen Einsatz von Lukas Piszczek in der Champions League gegen Lazio Rom. Am Abend findet in Rom eine Pressekonferenz statt. Der DFB kündigte derweil Ermittlungen nach den Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko an. Die wichtigsten News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Future Image

Weitere News und Gerüchte zum BVB gibt's hier.

BVB, News: Judith Dommermuth will in BVB-Aufsichtsrat

Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück wird im November seinen Platz im BVB-Aufsichtsrat räumen. Nachrücken könnte die Mode-Unternehmerin Judith Dommermuth: Sie will sich auf der virtuellen Aktionärsversammlung auf den Platz bewerben, das berichtet der kicker .

Dommermuth wäre wohl Vertreterin von Dortmunds Hauptsponsor 1&1: Sie ist mit Ralph Dommermuth, dem Gründer von 1&1-Mutterkonzern "United Internet AG", verheiratet. Ralph Dommermuth hält zudem BVB-Aktien im Wert von 32 Millionen Euro.

BVB: hofft auf Einsatz von Lukasz Piszczek gegen Lazio Rom

Die Ausfallliste bei Borussia Dortmund in der Verteidigung wird immer länger: Bei der Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom droht nun auch Lukasz Piszczek auszufallen.

Der Pole musste gegen die TSG Hoffenheim ausgewechselt werden, nachdem ihm Gegenspieler Posch mit einem Finger ins Auge gelangt hatte. Beim BVB hofft man aber noch auf einen Einsatz von Piszczek.

"Ich fliege mit. Und dann schauen wir, ob's geht", sagte der 35-Jährige der Bild . Am Flughafen teilte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, mit: "Es geht ihm deutlich besser, aber wir mussten es natürlich erstmal checken. Lukasz will unbedingt dabei sein, wir werden am Dienstag nochmal eine abschließende Untersuchung machen."

Ansonsten steht Trainer Lucien Favre mit Mats Hummels nur ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung. Manuel Akanji fehlt wegen Corona, Dan-Axel Zagadou wegen einer Knieverletzung. Zudem ist Emre Can rotgesperrt. "Wir haben aktuell auf einer bestimmten Position ein Problem" , hatte Favre schon am Samstagabend vielsagend erklärt.

Als Alternative stehen nur die defensiven Mittelfeldspieler Axel Witsel und Thomas Delaney bereit. Delaney hatte bereits nach der Auswechslung Piszczeks gegen Hoffenheim in der Abwehrkette ausgeholfen.

BVB: Pressekonferenz vor Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom

Borussia Dortmund reist am Montag nach Rom, wo am Dienstag der Auftakt in die Champions-League-Gruppenphase gegen Lazio stattfindet (die Highlights der Partie gibt es im Anschluss auf DAZN zu sehen). Der Abflug ist für 10.30 Uhr geplant.

Am Abend steht dann die Pressekonferenz an. Diese ist für 17.30 Uhr angesetzt. Im Anschluss erfolgt das Abschlusstraining im Stadio Olimpico.

BVB: Champions-League-Spielplan in der Übersicht

Datum Gegner Ort 20.10.2020, 21.00 Uhr Lazio Rom Auswärts 28.10.2020, 21.00 Uhr Zenit Heim 04.11.2020, 21.00 Uhr Brügge Auswärts 21.11.2020, 21.00 Uhr Brügge Heim 02.12.2020, 21.00 Uhr Lazio Rom Heim 08.12.2020, 21.00 Uhr Zenit Auswärts

BVB: DFB kündigt Ermittlungen nach Beleidigungen gegen Moukoko an

Der DFB hat Ermittlungen nach den Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko am Sonntag angekündigt. "Der Deutsche Fußball-Bund duldet grundsätzlich keinerlei Rassismus auf seinen Plätzen und tritt jeglicher Form davon entschieden entgegen", sagte der für die A-Junioren-Bundesliga zuständige Thomas Bergmann.

Zuvor hatte bereits Schalke 04 mitgeteilt, dass man die Täter ausfindig machen will. Zum Derby zwischen der U19 der Königsblauen und der U19 des BVB waren 300 Personen mit personifizierten Tickets zugelassen.

Moukoko hatte beim 3:2-Sieg der Dortmunder einen Dreierpack erzielt und war Opfer von rassistischen Beleidigungen geworden.