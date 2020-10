Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / MaBoSport

3. Liga: Warum findet MSV Duisburg - Hallescher FC heute nicht statt?

Der DFB hat das heutige Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem Halleschen FC am Freitag abgesagt, da der MSV zuvor mehrere positive Coronatests innerhalb des Vereins gemeldet hatte und ein Großteil der Duisburger Spieler sich anschließend in Quarantäne begeben mussten.

Die Zebras hatten einen entsprechenden Antrag zur Spielverlegung gestellt, dem der DFB und auch der Gegner aus Halle zugestimmt hatte.

"Unser Dank geht in dieser komplizierten Situation an den DFB, vor allem aber auch an den Halleschen FC, der diese Entscheidung mitträgt. Alle Beteiligten haben in dieser schwer zu überblickenden Lage viel, viel Fingerspitzengefühl bewiesen", wurde MSV-Sportdirektor Ivica Grlic in einer öffentlichen Mitteilung zitiert.

"Stand heute haben wir nur zwölf gesunde Profis. Dazu kommt mit Gian-Luca Reck unser U19-Torwart, der auch gemeldet ist. In diese Zahl rein gerechnet ist zudem ein Spieler, der nach seiner Quarantäne erst am Sonntag erstmals wieder seine Wohnung verlassen darf", erläuterte Grlic die angespannte personelle Lage, mit der die Zebras hätten spielen müssen. "Umso mehr freuen wir uns über den Respekt aus Halle und auch beim DFB uns gegenüber in dieser alles andere als schönen Lage. Das ist Fairplay!"

3. Liga: Die Ansetzungen des 5. Spieltags

Der 5. Spieltag der 3. Liga hat mit einer kleinen Überraschung begonnen als der FC Magdeburg den heiß gestarteten Aufsteiger Türkgücü München mit 2:0 besiegte.

Anpfiff Heim Gast 16.10.19:00 Magdeburg 2:0 Türkgücü-Ataspor 17.10.14:00 FSV Zwickau 1:2 KFC Uerdingen 05 17.10.14:00 SV Wehen Wiesbaden 0:1 Waldhof Mannheim 17.10.14:00 VfB Lübeck 0:1 SG Dynamo Dresden 17.10.14:00 FC Hansa Rostock 1:1 1860 München 17.10.14:00 FC Ingolstadt 2:1 SC Verl 17.10.14:00 Bayern München II 0:0 1. FC Kaiserslautern 18.10.13:00 1. FC Saarbrücken -:- SpVgg Unterhaching Verschoben MSV Duisburg -:- Hallescher FC 18.10.15:00 SV Meppen -:- FC Viktoria Köln

3. Liga: Wann wird MSV Duisburg - Hallescher FC nachgeholt?

Ein Nachholtermin für die Partie steht aktuell noch nicht fest.

Voraussichtlich wird der MSV am kommenden Mittwoch (21. Oktober) wieder einsatzbereit sein und zum Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching antreten.

© imago images / Jan Huebner

3. Liga: Die Tabelle am 5. Spieltag

Der MSV Duisburg und der Hallesche FC stehen aktuell beide auf Abstiegsplätzen.