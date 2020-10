Argentinien: Lautaro Martinez durchbricht knapp vierjährige Messi-Serie in der WM-Qualifikation

Facebook

© imago images / Agencia EFE

Der Inter-Stürmer erzielte beim 2:1 gegen Bolivien in der 45. Minute den 1:1-Ausgleich für die Gauchos. Der letzte Argentinier, der in diesem Wettbewerb ein Tor schoss und nicht auf den Namen Messi hörte, war Angel di Maria am 16. November 2016.

Der Offensivspieler von PSG hatte damals beim 3:0 gegen Kolumbien den Treffer zum Endstand erzielt. Seitdem hatte Lionel Messi in den sieben Partien alle sechs Tore der argentinischen Nationalmannschaft markiert.

Argentinien war am vergangenen Donnerstag mit einem 1:0-Sieg über Ecuador in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar gestartet. Am Dienstag legte das Team von Nationaltrainer Lionel Scaloni nach.

Beim Spiel gegen Bolivien drehten die Gauchos einen 0:1-Rückstand. Neben Martinez traf Joaquin Correa zum 2:1-Endstand für Argentinien.

WM-Qualifikation in Südamerika mit Argentinien: Tabelle