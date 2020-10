FC Bayern München: Hoeneß' Söldner-Vorwurf? Douglas Costa versichert: "Ich bin reifer geworden"

Bei der Vorstellung von Douglas Costa (30) und Marc Roca beim FC Bayern München drehte sich vieles um ein Thema: Uli Hoeneß und sein "Söldner-Vorwurf" an den Rückkehrer von Juventus. Doch Costa versicherte in stoischer Art, dass das Thema für ihn gegessen sei. Roca hingegen hatte einfach Bock auf Fußball - egal ob in der Champions League, oder gegen einen Fünftligisten wie Düren im DFB-Pokal.

© imago images / Lackovic

"Ich habe große Lust zu spielen. Es ist egal, ob es dabei gegen einen Fünftligisten geht", sagte Roca auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag über sein anstehendes Debüt für den deutschen Rekordmeister im DFB-Pokal gegen den 1.FC Düren, wo er am Donnerstag in Abwesenheit der Nationalspieler aller Voraussicht nach von Beginn an spielen wird.

Gleiches gilt auch für Douglas Costa, der sich im Verlauf seiner Vorstellung besonders mit der Frage nach dem Söldner-Vorwurf von Hoeneß konfrontiert sah. Hoeneß hatte dem Brasilianer nach seinem Abschied 2017 zu Juventus vorgeworfen, "ein ziemlicher Söldner" gewesen zu sein, der charakterlich nicht zu gefallen wusste.

Ausgesprochen habe er sich mit dem Ehrenpräsidenten noch nicht, aber das ist offenbar auch nicht nötig. "Ich bin reifer geworden", versicherte der 30-Jährige, für den es ein "seltsames" Gefühl sei, nach 2015 wieder beim FCB vorgestellt zu werden. Die Hoeneß-Geschichte hakte er derweil endgültig ab: "Ich lebe nicht in der Vergangenheit, was passiert ist, ist vorbei für mich. Dieses Thema ist erledigt."

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte kürzlich noch betont, bei den Verpflichtungen kurz vor Ende der Transferperiode Anfang Oktober besonders auf den Charakter der Spieler geachtet zu haben. Er erklärte, dass man überzeugt sei, "Douglas wieder auf den Leistungsstand bringen" zu können, den er schon einmal beim FCB unter Beweis gestellt habe.

"Er macht uns unberechenbarer. Er ist eine Waffe im Eins-gegen-eins", sagte Salihamidzic über den von Juventus ausgeliehenen Flügelspieler: "Er hat eine richtig gute Flanke. Er kann unserem Spiel Impulse geben. Er muss natürlich gesund bleiben, dafür muss er topfit sein." Das hinzubekommen sei nun Aufgabe des Trainerteams.

Was Roca angehe, ist sich Salihamidzic angesichts dessen Fähigkeiten sicher, dass der junge Spanier den deutschen Rekordmeister bereichern werde. "Er ist ein richtig guter Junge, passt mit seiner Mentalität gut in unsere Mannschaft", erklärte Salihamidzic, der den Kontakt nach dem gescheiterten ersten Anlauf im vergangenen Sommer nie hatte abreißen lassen und den 23 Jahre alten zentralen Mittelfeldspieler nun für neun statt der 2019 fälligen Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verpflichten konnte.

Beim FC Bayern wolle Roca nun "zu den Besten" gehören und seinem Idol Xabi Alonso nacheifern. Ein bisschen Schadenfreude äußerte der Spanier noch in Richtung des Stadtrivalen seines Ex-Klubs Espanyol. "Es war sehr beeindruckend, wie Bayern Barcelona überrollt hat."

FC Bayern: Präsentation von Douglas Costa und Marc Roca im Liveticker

Ende

Und das war's auch schon von der Pressekonferenz. Viel gab's nicht, abgesehen von den zu erwartenden Fragen.

Salihamidzic: "Müssen Rhythmus finden"

"Wir müssen den Rhythmus finden. Viele Spieler sind unterwegs bei der Nationalmannschaft. Aber der Trainer hat einige Optionen für Donnerstag. Wir hoffen, dass alle für eine lange Zeit gesund bleiben. Wir haben jetzt schon einige Optionen auf den Außen und in der Abwehr. Das sieht gut aus. Es ist nun Aufgabe des Trainerteams, das zu dosieren, weil wir ganz viele Spiele haben. Der Kalender ist voll. Das wird eine große Aufgabe. Wir sind mit dem Kader sehr gut aufgestellt."

Roca über das anstehende Bayern-Debüt im Pokal

"Ich habe große Lust zu spielen. Es ist egal, ob es dabei gegen einen Fünftligisten geht. Wir müssen unser Bestes geben."

Ex-Espanyol-Spieler Roca über Bayerns 8:2 über Barca

"Da gibt es eine große Rivalität zwischen Barca und Espanyol und es war sehr beeindruckend, wie Bayern Barcelona überrollt."

Roca über seine Vorbilder: "Xabi ist eines meiner Idole"

"Ich habe viele Spieler, die ich bewundere. Xabi Alonso ist eines meiner größten Idole. Ich habe mich schon immer an ihm orientiert, mir seine Spielweise angeschaut. Zu den Besten gehören, ist eines meiner Ziele."

Douglas Costa: "Ich bin reifer geworden"

Das bestätigt der Brasilianer, der sagt: "Ich bin reifer geworden und habe an meinem Körper gearbeitet." Außerdem sagt er: "Ich lebe nicht in der Vergangenheit, was passiert ist, ist vorbei für mich. Dieses Thema ist erledigt." Damit dürfte das die letzte Frage nach Hoeneß und Söldnern gewesen sein.

Salihamidzic: Hoeneß-Vorwürfe? "Hier wird Fußball gespielt"

Und weiter geht's: Salihamidzic versichert, dass Douglas Costa zum FC Bayern passe - Hoeneß' Vorwurf von damals hin oder her. "Der Charakter ist eine Sache, worauf wir schauen. Aber wir haben nicht nur nach danach ausgesucht. Hier wird Fußball gespielt. Wir legen großen Wert darauf, dass die Spieler mit ihrer Mentalität, mit ihrem Charakter dazu passen und wir sind überzeugt, dass wir Douglas wieder auf den Leistungsstand dessen bringen könne, was er hier schon geleistet hat."

Douglas Costa über Hoeneß' Söldner-Vorwurf

Kaum da, schon kommt es: Haben Costa und Hoeneß sich schon ausgesprochen über den Söldner-Vorwurf? "Wir haben noch nicht gesprochen, aber ich möchte das Beste von mir geben und mich voll in die Mannschaft einbringen. Ich will der Mannschaft helfen und ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich die nötige Fitness bekomme."

Douglas Costa: "Es ist ein bisschen seltsam"

Douglas Costa wird auf sein Comeback angesprochen beim FC Bayern und sagt, dass es "schon ein bisschen seltsam" für ihn sei, wieder in München zu sein. Nun hoffe er jedoch auf das Beste und freue sich auf die Aufgabe.

Salihamidzic über Douglas Costa: "Eine Waffe"

"Er macht uns unberechenbarer. Er ist eine Waffe im Eins-gegen-eins. Er hat eine richtig gute Flanke. Er kann unserem Spiel Impulse geben. Er muss natürlich gesund bleiben., dafür muss er topfit sein."

Salihamidzic über Roca: "Schon letztes Jahr als Typ sehr gut gefallen"

Der Sportvorstand über seinen Transfercoup Roca: "Schon letztes Jahr hat mir Marc in unseren Gespräche als Typ sehr gut gefallen. Seine fußballerischen Fähigkeiten, seine Technik, sein Spielverständnis und sein Spiel werden uns bereichern. Er ist ein richtig guter Junge, passt mit seiner Mentalität gut in unsere Mannschaft. Wir werden ihm hier die Möglichkeit geben, sich noch zu verbessern."

Roca über seinen ersten Eindrücke

"Ich bin sehr froh, hier zu sein, bei der großen Mannschaft. Es ist eine große Chance für mich, von großen Spielern zu lernen."

Los geht's!

Die Protagonisten sind da. Und wir tickern los.

Vor Beginn:

Ob sich Sportvorstand Salihamidzic erneut zu einer Aussage im Vertragspoker mit David Alaba wird hinreißen lassen, bleibt abzuwarten. Erst am Montag hatte er betont, dem Österreicher kein Ultimatum setzen zu wollen und ihn vielmehr mit Ruhe und Gelassenheit von einer Vertragsverlängerung überzeugen zu wollen. Allerdings flatterte schon am Dienstagmorgen die nächsten für alle Bayern-Fans unliebsame Meldung ins Haus, wonach sich Juventus "in sehr guten Gesprächen mit der Alaba-Seite" über einen Wechsel 2021 befinden soll. Hier geht's zur News.

Vor Beginn:

Und Roca? Der kommt als Bayern-Wunschtransfer mit einem Jahr Verspätung endlich nach München. Bereits im vergangenen Sommer nach der U21-EM hatte der FCB Kontakt zum heute 23-Jährigen aufgenommen. Ein Transfer scheiterte damals am Veto des Bayern-Vorstands, weil die Ausstiegsklausel mit 40 Millionen Euro zu hoch war. Ein Jahr später kommt Roca nun für lediglich neun Millionen Euro - und soll im Idealfall irgendwann bei den Bayern seinem großen Vorbild Xabi Alonso nacheifern. Auch dazu wird es sicherlich die eine oder andere Frage geben.

Vor Beginn:

"Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat", sagte einst der heutige Ehrenpräsident Uli Hoeneß über den heute 30 Jahre alten Flügelspieler in einem Interview mit Frankenpost . Costa selbst äußerte nach seinem erneuten Engagement beim FCB gegenüber Sky Verständnis für Hoeneß' Aussagen, "auch wenn ich das Wort 'Söldner' nicht in den Mund genommen hätte. Aber ich wäre auch sauer gewesen". Mal schauen, was Costa heute zu dieser Problematik sagen wird.

© imago images / East News

Vor Beginn:

Während Roca nach seinem Wechsel von Espanyol Barcelona nach München komplett neues Terrain betritt, ist es für Douglas Costa nach 2015 bereits die zweite Vorstellung beim deutschen Rekordmeister. Zwei Jahre spielte der Brasilianer bei den Bayern, ehe er zunächst auf Leihbasis und dann fix zu Juventus Turin wechselte - und das nicht ohne unliebsame Nebengeräusche.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen, liebe Sportfans, zu einer neuen Fragerunde an der Säbener Straße. Hier werden heute in Marco Roca und Douglas Costa die beiden nächsten Neuzugänge des deutschen Rekordmeisters präsentiert. Um 13.30 Uhr geht's los. Mit von der Partie ist wie schon am Montag bei der Vorstellung von Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr der Sportvorstand der Bayern, Hasan Salihamidzic .

Keine Lust, hier mitzulesen? Dann könnt Ihr euch das Ganze auch via YouTube und kostenlosem Live-Stream anschauen .

