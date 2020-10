U21: Deutschland (DFB-Team) gegen Bosnien und Herzegowina heute live in TV, Livestream und Liveticker

Die U21 des DFB-Teams zittert um die Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Sommer. Im Qualifikationsspiel gegen Bosnien und Herzegowina ist ein Sieg Pflicht. Wo Ihr das Duell live in TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Sven Simon

Nach der Niederlage gegen Belgien ist die deutsche Ausahl auf Schützenhilfe angewiesen.

DFB-Team - Bosnien und Herzegowina: Die Daten zum Spiel

Wettbewerb : EM-Qualifikationsrunde

: EM-Qualifikationsrunde Partie : Deutschland U21 - Bosnien und Herzegowina U21

: Deutschland U21 - Bosnien und Herzegowina U21 Datum : 13.10.2020

: 13.10.2020 Anstoßzeit : 18.15 Uhr

: 18.15 Uhr Stadion : Sportpark Ronhof (Fürth)

: Sportpark Ronhof (Fürth) Schiedsrichter : Boris Marhefka (Slowakei)

U21-EM-Quali: DFB-Team gegen Bosnien und Herzegowina heute live im TV und Livestream

Das Quali-Duell des DFB mit Bosnien und Herzegowina wird hierzulande sowohl im Free-TV also auch kostenlos per Livestream übertragen. Der Sender ProSieben MAXX zeigt die Partie aus Fürth live, parallel dazu bietet ran einen Livestream zur Begegnung an. Hier geht's direkt zum Stream auf ran.de! Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anstoß um 17.45 Uhr.

Joko und Klaas kommentieren U21-Spiel des DFB

Als besonderes Schmankerl wird das Spiel von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kommentiert - die "Strafe" für das Comedy- und Moderatoren-Duo, das die letzte Ausgabe der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben " verloren hat. Unterstützt werden die beiden in der Kommentatorenkabine von Matthias Stach.

Moderator: Christian Düren

Experte: Rene Adler

Kommentatoren: Matthias Stach, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf

Deutschland gegen Bosnien und Herzegowina im Liveticker auf SPOX

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen, wollt aber trotzdem in Echtzeit dabei sein und wissen, was passiert? Gar kein Problem! Mit dem Liveticker von SPOX seid ihr immer am Ball und verpasst nichts.

Hier reinklicken und den Liveticker zur Partie verfolgen!

Deutschland in der U21-EM-Quali: Gruppe, Modus und Aussichten

Die deutsche U21 ist in Gruppe I zwar nur einen Punkt hinter Belgien, hat den Gruppensieg nach zwei Pleiten gegen den Tabellenführer (2:3, 1:4) aber nicht mehr in der eigenen Hand. Verliert die DFB-Auswahl heute nicht gegen Bosnien und Herzegowina, ist immerhin der 2. Platz sicher.

EM-Qualifikationsrunde, Gruppe I

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Belgien 6 16:5 +11 13 2 Deutschland 6 19:9 +10 12 3 Bosnien und Herzegowina 6 6:4 +2 8 4 Wales 6 4:13 -9 6 5 Moldawien 6 5:19 -14 4

Das Problem: Es ist gut möglich, dass Platz zwei nicht zur Teilnahme an der EM reichen wird. In der Vorrunde im März 2021 in Ungarn und Slowenien treten neben den beiden Gastgebern die neun Gruppensieger sowie die fünf besten Gruppenzweiten an. Aktuell würde Deutschland den Cut schaffen, mit den punktgleichen Teams aus Portugal und Österreich sowie Schottland (11 Punkte) und Italien (10 Punkte) gibt es aber ernsthafte Konkurrenz.

Die Gruppenersten und -zweiten der Vorrunde qualifizieren sich für die Endrunde, die vom 31. Mai bis 6. Juni als K.o.-Turnier ausgetragen wird. Das Finale steigt in Ljubljana.