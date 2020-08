RB Salzburg holt Remis gegen FC Liverpool - Patson Daka und Rhian Brewster netzen doppelt

Facebook

Beide Mannschaften begannen bis auf wenige Ausnahmen in der aktuellen Bestbesetzung. Bei Salzburg stand auch der zuletzt angeschlagene Dominik Szoboszlai in der Startelf, das Tor hütete Carlos Coronel. In der zweiten Hälfte nahmen Liverpool-Coach Jürgen Klopp und Salzburgs Jesse Marsch viele Wechsel vor.

Patson Daka avanciert gegen Liverpool zum Matchwinner

"Es war ein sehr guter Test für uns vor dem Start der Saison. Das Level war sehr hoch", meinte Daka im Anschluss bei Servus TV. "Ein sehr interessantes Spiel für uns", sagte Liverpool-Stürmer Sadio Mane, der einst bei Salzburg kickte. "In der ersten Hälfte haben sie sehr gut gespielt und uns Probleme bereitet."

In der abgelaufenen Saison waren die beiden Teams in der Gruppenphase der Champions League aufeinandergetroffen. Auswärts unterlagen die Salzburger nach 0:3-Rückstand letztlich 3:4, das Rückspiel in Österreich ging dann 0:2 verloren, womit die Red-Bull-Truppe den Aufstieg in die K.o.-Phase verpasste.