FC Bayern: Jerome Boateng zog sich im Champions-League-Finale gegen PSG einen Muskelfaserriss zu

© imago images / Poolfoto

Damit muss der Triple-Sieger zum Saisonstart voraussichtlich auf den Abwehrspieler verzichten: Es handelt sich um einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel.

Boateng (31) war im Endspiel am vergangenen Sonntag in der 25. Minute gegen Niklas Süle ausgewechselt worden. Er war schon im Halbfinale gegen Olympique Lyon (3:0) angeschlagen in der Kabine geblieben, stand dann im Endspiel aber wieder in der Startelf.

Süle dürfte damit auch im Erstrundenspiel der Münchner im DFB-Pokal am 11. September (20.45 Uhr) gegen Fünftligist 1. FC Düren gesetzt sein, mit dem der deutsche Rekordmeister in die neue Saison startet.