Ohne Arnautovic, mit Grbic und Baumgartner: Das ist der ÖFB-Kader gegen Norwegen und Rumänien

Österreichs Nationalteam trifft am 4. September in der Nations League auswärts auf Norwegen, am 7. September gastiert Rumänien in Klagenfurt. Folgenden Kader nominierte Teamchef Franco Foda.