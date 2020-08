NBA: Mavs-Star Luka Doncic fraglich für Spiel 4 gegen die Clippers - MRT ergibt wohl "nichts alarmierendes"

Facebook

Mavs-Coach Rick Carlisle konnte deshalb zunächst keine klare Aussage darüber treffen, ob Doncic einsatzbereit sein wird. "Ich kann es im Moment nicht sagen, wir werden das wohl in letzter Minute entscheiden", erklärte der Coach auf seiner Pressekonferenz.

Der Star der Mavs hatte sich in Spiel 3 im vierten Viertel am Knöchel verletzt und kehrte nicht mehr zurück. Die Texaner verloren mit 122:130 und liegen nun in der Serie mit 1-2 im Rückstand. Der Plan der Franchise war, dass Doncic am Samstagmorgen eine MRT-Untersuchung hinter sich bringen sollte, doch Carlisle bestätigte, dass es Probleme mit dem MRT-Gerät gegeben hätte, wodurch eine Diagnose lange Zeit ausstand.

Laut Tim MacMahon von ESPN habe die MRT-Untersuchung später am Samstag aber "nichts alarmierendes" ergeben. Seinen Quellen zufolge sei der Knöchel von Doncic nur "minimal" angeschwollen. Dennoch ist weiter fraglich, ob er am Sonntag gegen die Clippers auflaufen kann oder nicht.

Doncic selbst versuchte die Verletzung direkt nach dem Spiel herunterzuspielen. "Es ist nicht so schlimm", sagte der Spielmacher, der wegen eines verstauchten Knöchels in dieser Saison bereits zweimal ausfiel und insgesamt elf Spiele verpasste. In beiden Fällen war es der rechte Knöchel, diesmal traf es den linken. "Ich hatte Glück, dass es nur ein bisschen verstaucht ist."

Am Ende wird aber weder Carlisle noch Doncic die Entscheidung alleine treffen, ob die Nummer 77 spielen wird. Carlisle verwies auch auf Athletik-Trainer Casey Smith (hier geht es zu Smiths Interview bei SPOX ), der innerhalb der Organisation eine wichtige Rolle einnimmt.

