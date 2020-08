NBA - Playoff-Spielplan: Termine, Begegnungen, TV-Übertragung

Facebook

© imago images / ZUMA Wire

NBA Playoffs - Spielplan: Termine und Begegnungen

Nachdem das Play-In-Turnier entschieden wurde, starten jeweils acht Mannschaften aus der Western- und der Eastern-Conference ins Rennen um die Larry O'Brien Trophäe. Den Auftakt dafür machen am Montag, den 17. August, um 19.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Denver Nuggets und die Utah Jazz.

Die Los Angeles Lakers, die als Tabellenerster im Westen in die Playoffs gehen, treffen am Dienstag auf die Portland Trail Blazers, die sich im Play-In-Turnier durchgesetzt haben. Die Clippers spielen am Tag davor gegen die Dallas Mavericks. Im Osten hat der Erste aus Milwaukee die Orlando Magic als Gegner.

Eastern Conference, 1. Runde: Serien und Termine

(1) Milwaukee Bucks vs. (8) Orlando Magic - Serie: 3-1

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 18. August 19.30 Uhr Milwaukee Bucks Orlando Magic 110:122 2 21. August 0 Uhr Milwaukee Bucks Orlando Magic 111:96 3 22. August 19 Uhr Orlando Magic Milwaukee Bucks 107:121 4 24. August 19.30 Uhr Orlando Magic Milwaukee Bucks 106:121 5 26. August 22 Uhr Milwaukee Bucks Orlando Magic 6* 28. August tba Orlando Magic Milwaukee Bucks 7* 30. August tba Milwaukee Bucks Orlando Magic

Hier geht es zur Vorschau mit Prognose zur Serie Bucks gegen Magic!

(2) Toronto Raptors vs. (7) Brooklyn Nets - Serie: 4-0

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 17. August 22 Uhr Toronto Raptors Brooklyn Nets 134:110 2 19. August 19.30 Uhr Toronto Raptors Brooklyn Nets 104:99 3 21. August 19.30 Uhr Brooklyn Nets Toronto Raptors 92:117 4 24. August 0.30 Uhr Brooklyn Nets Toronto Raptors 122:150

Hier geht es zur Vorschau mit Prognose zur Serie Raptors gegen Nets!

(3) Boston Celtics vs. (6) Philadelphia 76ers - Serie: 4-0

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 18. August 0.30 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 109:101 2 20. August 0.30 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 128:101 3 22. August 0.30 Uhr Philadelphia 76ers Boston Celtics 94:102 4 23. August 19 Uhr Philadelphia 76ers Boston Celtics 106:110

Hier geht zur Vorschau mit Prognose zur Serie Celtics gegen Sixers!

(4) Indiana Pacers vs. (5) Miami Heat - Serie: 0-4

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 18. August 22 Uhr Indiana Pacers Miami Heat 101:113 2 20. August 19 Uhr Indiana Pacers Miami Heat 100:109 3 22. August 21.30 Uhr Miami Heat Indiana Pacers 124:115 4 25. August 0.30 Uhr Miami Heat Indiana Pacers 99:87

Hier geht es zur Vorschau mit Prognose zur Serie Pacers gegen Heat.

Western Conference, 1. Runde

(1) Los Angeles Lakers vs. (8) Portland Trail Blazers - Serie: 3-1

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 19. August 3 Uhr Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers 93:100 2 21. August 3 Uhr Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers 111:88 3 23. August 2.30 Uhr Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 108:116 4 25. August 3 Uhr Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 115:135 5 27. August 3 Uhr Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers 6* 28. August tba Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 7* 30. August tba Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers

Hier geht es zur Vorschau mit Prognose zur Serie Lakers gegen Blazers.

(2) L.A. Clippers vs. (7) Dallas Mavericks - Serie: 2-2

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 18. August 3 Uhr L.A. Clippers Dallas Mavericks 118:110 2 20. August 3 Uhr L.A. Clippers Dallas Mavericks 114:127 3 22. August 3 Uhr Dallas Mavericks L.A. Clippers 122:130 4 23. August 21.30 Uhr Dallas Mavericks L.A. Clippers 135:133 OT 5 26. August 3 Uhr L.A. Clippers Dallas Mavericks 6 27. August tba Dallas Mavericks L.A. Clippers 7* 29. August tba L.A. Clippers Dallas Mavericks

Hier geht es zur Vorschau mit Prognose zur Serie Clippers gegen Mavericks!

(3) Denver Nuggets vs. (6) Utah Jazz - Serie: 3-1

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 17. August 19.30 Uhr Denver Nuggets Utah Jazz 135:125 OT 2 19. August 22 Uhr Denver Nuggets Utah Jazz 105:124 3 21. August 22 Uhr Utah Jazz Denver Nuggets 124:87 4 24. August 3 Uhr Utah Jazz Denver Nuggets 129:127 5 26. August 0.30 Uhr Denver Nuggets Utah Jazz 6* 27. August tba Utah Jazz Denver Nuggets 7* 29. August tba Denver Nuggets Utah Jazz

Hier geht es zur Vorschau mit Prognose zur Serie Nuggets gegen Jazz!

(4) Houston Rockets vs. (5) Oklahoma City Thunder - Serie 2-2

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 19. August 0.30 Uhr Houston Rockets Oklahoma City Thunder 123:108 2 20. August 21.30 Uhr Houston Rockets Oklahoma City Thunder 111:98 3 23. August 0 Uhr Oklahoma City Thunder Houston Rockets 119:107 OT 4 24. August 22 Uhr Oklahoma City Thunder Houston Rockets 117:114 5 27. August 0.30 Uhr Houston Rockets Oklahoma City Thunder 6 28. August tba Oklahoma City Thunder Houston Rockets 7* 30. August tba Houston Rockets Oklahoma City Thunder

Hier geht es zur Vorschau mit Prognose zur Serie Rockets gegen Thunder!

NBA Playoffs 2020: Live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die NBA hat in Deutschland DAZN . Wer also die Playoffs live und in voller Länge mitverfolgen möchte, ist mit dem Streamingdienst bei der richtigen Adresse. Jeden Tag wird mindestens ein Playoff-Spiel übertragen.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr kann ein DAZN -Abonnement abgeschlossen werden. Zuvor besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 20. August 19 Uhr Pacers - Heat, Spiel 2 Mannie Winter & Dre Voigt DAZN 21. August 3 Uhr Lakers - Blazers/Grizzlies, Spiel 2 noch offen DAZN 21. August 22 Uhr Jazz - Nuggets, Spiel 3 Alex Schlüter & Steffen Hamann DAZN 22. August 21.30 Uhr Heat - Pacers, Spiel 4 noch offen DAZN 23. August 2.30 Uhr Blazers/Grizzlies - Lakers, Spiel 3 noch offen DAZN 23. August 19 Uhr Sixers - Celtics, Spiel 4 noch offen DAZN 24. August 22 Uhr Thunder -Rockets, Spiel 4 Stefan Koch & Jan Jagla DAZN

NBA - Playoffs 2020: So sieht der Playoff-Modus in Orlando aus

Wegen der Corona-Pandemie mussten die verbleibenden Regular-Season-Partien in Orlando in der sogenannten "Bubble" ausgetragen werden. Auch die NBA-Playoffs werden weiterhin komplett in Orlando stattfinden. Der Sieger einer Serie wird wie üblich in einem Best-of-seven-Modus entschieden. Heißt: Die Mannschaft, die als erste vier Spiele gewinnt, zieht eine Runde weiter. Wer NBA-Champion werden möchte, muss vier Runden überstehen.