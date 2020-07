Bundesliga heute live: SK Rapid gegen LASK im Free-TV, Livestream & Liveticker sehen

Facebook

Durch den Umfaller des LASK gegen den WAC, konnte Rapid den zweiten Tabellenplatz wieder erobern und möchte diesen nun im direkten Duell gegen den LASK fixieren. Denn bei einem Sieg hätten die Hütteldorfer es in der eigenen Hand, selbst bei einer Strafreduktion vor den Linzern zu bleiben.

Diese möchten hingegen mit einem Sieg an Rapid vorbeiziehen und zumindest die Vize-Meisterschaft einfahren. Bei einem Remis in der heutigen Partie wäre man dafür auf Schützenhilfe in der letzten Runde oder eben einer Reduzierung des Punktabzugs angewiesen.

SK Rapid vs. LASK: Die Aufstellungen

Rapid: Knoflach - Ullmann, Greiml, Ljubicic, Stojkovic - Grahovac, Petrovic, Schwab - Fountas, Arase, Kara;

Es fehlen: Hofmann (gesperrt), Strebinger (Rückenprobleme), Barac (Trainingsrückstand), Murg (Knieverletzung), Sonnleitner (Muskelfaserriss), Dibon (Kreuzbandriss), Schobesberger, Szanto, Wunsch, Schuster (alle rekonvaleszent)

LASK: Schlager - Andrade, Trauner, Wiesinger - Renner, Holland, Michorl, Ranftl - Frieser, Tetteh, Raguz;

Es fehlen: Filipovic (gesperrt), Wostry (Adduktoren), Goiginger, Potzmann (beide nach Kreuzbandriss)

SK Rapid - Linzer ASK im Free-TV und Livestream

Diesen Kracher in der vorletzten Runde ließ sich der ORF nicht entgehen und sicherte sich bereits frühzeitig die Rechte. Um 20.15 Uhr steigt der öffentlich-rechtliche Sender ein, moderiert von Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer. Kommentator wird Oliver Polzer sein.

Zusätzlich ist das Match entweder in der Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen, oder aber im Einzelspiel auf Sky Sport Austria 2.

Wer nur via Stream dabei sein kann, der sollte via ORF TVthek oder bei Sky Go vorbeischauen.

Bundesliga live: Rapid vs. LASK im Liveticker

Eine Alternative für all jene, die keine Möglichkeit haben das Spiel zu sehen, gibt es in Form unseres umfassenden LIVETICKERS .

Tabelle in der Bundesliga zum 31. Spieltag

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. Red Bull Salzburg 30 20 8 2 102:32 70 44 2. Rapid Wien 30 16 7 7 60:39 21 35 3. LASK Linz 30 20 4 6 66:31 35 33 * 4. WAC 30 14 8 8 63:39 24 31 5. TSV Hartberg 30 11 5 14 45:70 -25 23 ** 6. SK Sturm Graz 30 10 5 15 43:51 -8 19

* = 4 Punkte Abzug wegen verbotenen Mannschaftstrainings** = Vorreihung bei Punktegleichheit (wegen Abrundung nach Grunddurchgang)