Bundesliga heute live: Hertha BSC - Union Berlin im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet zum zweiten Mal das Duell um Berlin statt und die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein. Während der "Big City Club" auch abseits des Platzes für Furore sorgte und dadurch seinen Erwartungen etwas hinterherlief, hat Liga-Underdog Union Berlin sich auf den sicheren zwölften Platz hervorgemausert. Nur einen Punkt Abstand trennen die beiden Teams und der Gewinner könnte sich von den Abstiegsrängen absetzten bzw. sich den internationalen Plätzen annähern. Doch die Zahlenspielerei ist im Berliner Derby nur Nebensache.

Das Hinspiel - das erste Duell seit 2013 - ging überraschend an den Außenseiter Union angeführt von Kapitän Christopher Trimmel. Der Big City Club Hertha BSC, unter Neo-Coach Bruno Labbadia, hat also einiges gut zu machen.

Bundesliga: Hertha BSC gegen Union Berlin im TV und Livestream

Live und exklusiv zu sehen gibt es das Derby bei DAZN . Wie der Streamingdienst bekanntgab, erfolgte eine Einigung mit der DFL, sodass die 90 Minuten doch noch übertragen werden.

Übertragungsbeginn bei DAZN ist um 20.15 Uhr, folgendes Team begleitet Euch durch die Sendung:

Moderation : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph Gunesch

Reporter vor Ort : Alexander Schlüter

Zugriff auf die DAZN -Plattform erhaltet Ihr für entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich (entspricht etwa 9,99 Euro/Monat). Für Neukunden gibt es den ersten Monat geschenkt.

Hertha BSC gegen Union Berlin: Liveticker

Hier geht es zum SPOX-Liveticker , der ausführlich über das Spiel berichtet!

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Stadion 22.05.2020 Hertha BSC Union Berlin 20:30 Uhr Olympiastadion Berlin

Bundesliga: Alle Begegnungen am 27. Spieltag

Am 27. Spieltag ist einiges geboten: Das Berliner-Derby zwischen Hertha und Union findet am Freitag Abend statt. Am Samstag empfangen unter anderem die Bayern die Frankfurter Eintracht und Dortmund ist zu Gast in Wolfsburg. Am Sonntag findet auch das Derby zwischen Köln und Düsseldorf statt.

Datum Heim Gast 22.05. 20:30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 23.05. 15:30 Uhr Mönchengladbach Bayer Leverkusen 23.05. 15:30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 23.05. 15:30 Uhr SC Freiburg Werder Bremen 23.05. 15:30 Uhr SC Paderborn 07 1899 Hoffenheim 23.05. 18:30 Uhr Bayern München Eintracht Frankfurt 24.05. 13:30 Uhr Schalke 04 FC Augsburg 24.05. 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 24.05. 18:00 Uhr 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf

